Tenerife registra más de una decena de incidencias en las primeras horas del paso de la borrasca 'Claudia'

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife mantiene activo el Plan Insular de Emergencias (PEIN) ante el paso de la borrasca Claudia, que ya afecta a la isla en las zonas de cumbre y sur, con rachas de viento que han superado los 96 km/h en Izaña y precipitaciones que ya alcanzan los 15 litros por metro cuadrado en puntos del sur. Hasta el momento, se han registrado más de una decena de incidencias, donde el Cabildo ya habilita tres albergues de emergencia.

En un primer balance de la situación, la isla ha registrado, hasta las 20.00 horas de este miércoles, más de una decena de incidencias en distintos puntos de la isla, principalmente relacionadas con los efectos del viento como caídas de planchas y elementos estructurales, cortes de carretera y evacuaciones preventivas.

Entre los incidentes más destacados, resalta la evacuación de personas efectuada este miércoles en el Mirador de Chipeque, pese a la prohibición de acceso, y la habilitación de hasta tres albergues de emergencia esta noche en Granadilla de Abona (pabellón municipal del casco), Arona (pabellón Jesús Domínguez Grillo, Los Cristianos) y Adeje (pabellón El Galeón), para ofrecer refugio temporal a personas sin hogar o afectadas por las condiciones meteorológicas adversas, según ha precisado la institución en una nota de prensa.

HASTA 454 EFECTIVOS MOVILIZADOS

Así lo ha expuesto en la noche de este miércoles la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, que ha subrayado que la prioridad en este momento es garantizar la seguridad de la población y la protección de los servicios esenciales, agradeciendo el esfuerzo de todos los efectivos desplegados y apelando a la colaboración ciudadana.

De este modo, ante la evolución del fenómeno meteorológico, el Cabildo ha movilizado hasta 454 personas para atender a la emergencia pertenecientes a distintos servicios de emergencia, mantenimiento y asistencia. En concreto, el dispositivo está integrado por 118 efectivos de Bomberos de Tenerife, 62 agentes forestales y técnicos, 50 trabajadores del área de Carreteras y 130 personas voluntarias y de Protección Civil.

A ellos se suman 68 miembros de Cruz Roja y 13 profesionales del CECOPIN y personal técnico coordinador.

El Cabildo ha informado además que, desde el Centro de Coordinación de la Operativa Insular, se mantiene una comunicación directa con los 31 municipios de la isla para atender de forma inmediata cualquier incidencia. Así, todos los Planes de Emergencia Municipal (PEMU) se encuentran activados, y los ayuntamientos sin homologación han emitido resoluciones de emergencia para garantizar su operatividad.

BALANCE: MEDIDAS Y INCIDENCIAS REGISTRADAS

Frente al paso de la borrasca 'Claudia', el Cabildo ha puesto en marcha tres albergues de emergencia con más de 220 plazas disponibles, en los municipios de Granadilla de Abona (pabellón municipal del casco), Arona (pabellón Jesús Domínguez Grillo, Los Cristianos) y Adeje (pabellón El Galeón).

Estos espacios, agrega la institución insular, están destinados a ofrecer refugio temporal a personas sin hogar o afectadas por las condiciones meteorológicas adversas.

Entre ellas, destacan incidentes en Granadilla, donde ha habido vientos de 55 km/h y caída de estructuras ligeras; en Arona y Adeje, donde se han habilitado albergues de emergencia; en Los Silos, se ha producido el corte de la carretera de Tierra del Trigo, desde las 16:00 horas, y en El Rosario (Radazul), con el cierre preventivo del frente marítimo del municipio.

A ello se suma la evacuación de personas que se ha efectuado en el Mirador de Chipeque, después de que varias personas hayan accedido a la zona pese a la señalización que prohibía su acceso.

MEDIDAS PREVENTIVAS

En paralelo, en el marco del PEIN, el Cabildo mantiene en vigor las siguientes medidas:

- Suspensión de las actividades extraescolares y al aire libre desde las 15:00 horas del día 12.

-Suspensión de la jornada lectiva presencial y paso a modalidad telemática el jueves 13 de noviembre, según instrucción de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias.

-Activación del teletrabajo para el personal del Cabildo y recomendación al resto de administraciones y entidades privadas para hacer lo mismo durante la jornada del 13 de noviembre.

-Cierre de senderos, pistas forestales, campamentos y áreas recreativas, incluidas las del Parque Nacional del Teide, los Parques Rurales de Anaga y Teno y todos los Espacios Naturales Protegidos.

-Prohibición de actividades de barranquismo y tránsito por zonas de riesgo.

El Cabildo de Tenerife ha instado a la responsabilidad y autoprotección de la población, insistiendo en la importancia de evitar desplazamientos, salvo causa justificada, así como la de no acercarse a zonas costeras, barrancos ni áreas susceptibles de inundación. La corporación insular también llama a informarse a través de los canales oficiales del Cabildo y del Gobierno de Canarias.

EVOLUCIÓN

Según la AEMET, puntualiza la corporación insular, la borrasca Claudia continuará afectando al archipiélago durante la noche y la madrugada, con lluvias persistentes y localmente torrenciales, acompañadas de vientos muy fuertes, especialmente en medianías y zonas altas. Así, se mantiene el riesgo de inundaciones puntuales en áreas del norte, sur y área metropolitana de Tenerife.

El Cabildo de Tenerife, en coordinación con el Gobierno de Canarias y los ayuntamientos, mantendrá activo el CECOPIN durante toda la madrugada para el seguimiento y gestión de la emergencia, actualizando la información conforme evolucione la situación.