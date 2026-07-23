Tenerife registra un nuevo enjambre sísmico con más de 650 terremotos

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La isla de Tenerife registra desde la madrugada de este jueves un nuevo enjambre sísmico con más de 650 terremotos, de los que han sido detectados algo más de un centenar, detalla a Europa Press el director del Instituto Geográfico Nacional (IGN) en Canarias, Ithaiza Domínguez.

Los movimientos sísmicos se sitúan en la misma zona que los precedentes de los últimos meses, al oeste de Las Cañadas del Teide --se corresponde con los municipios de Guía de Isora, Vilaflor de Chasna y Santiago del Teide-- a profundidades de entre 10 y 15 kilómetros bajo el nivel del mar, y el momento más intenso se ha vivido en horas de la madrugada, si bien se mantienen secuencias sísmicas cada pocos minutos.

No obstante, Domínguez ha apuntado que se trata de eventos híbridos y de baja frecuencia "muy pequeños" que no han sido sentidos por la población y no implica un riesgo de erupción en la isla a corto y medio plazo.