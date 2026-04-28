.- Tenerife registra una tasa de paro del 8,7% en el primer trimestre, la más baja desde hace 19 años

SANTA CRUZ DE TENERIFE 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Tenerife registra una tasa de desempleo del 8,7% al cierre del primer trimestre, la cifra más baja de los últimos 19 años, según los datos aportados este martes por el Instituto Canario de Estadística (ISTAC) a partir de los datos extraídos de la Encuesta de Población Activa (EPA).

La isla ha logrado el mejor arranque de año de toda la serie histórica y por primera vez, el dato es mucho más favorable que el registrado a nivel nacional (10,8%) y mejora, además, la media canaria (11,4%), una progresión que se observa a partir del primer cuatrimestre del año 2024.

Además, Tenerife registra la cifra de paro juvenil más baja de su historia pues el desempleo entre los menores de 25 años en la isla se ha reducido hasta situarse en un 13% frente al 24,5% de la media nacional y el 17,35% a nivel autonómico.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, valoró los datos, que confirman el papel líder de Tenerife en la creación de empleo y en la economía del archipiélago.

"Los datos demuestran que las recetas que estamos aplicando en la isla están funcionando. No nos conformamos y seguimos trabajando, apostando por la diversificación del modelo productivo y por sectores estratégicos como el aeroespacial, la biotecnología, la ciencia o el audiovisual", subrayó Dávila en una nota.

La presidenta recordó que desde la corporación insular se está realizando un "esfuerzo sin precedentes" para incentivar el empleo joven con programas dirigidos específicamente a favorecer su inserción laboral y conectar el talento con el tejido empresarial.

En el primer trimestre de 2026, la tasa de empleo de Tenerife se sitúa en el 54,29%, según las estimaciones del Istac para la EPA, tercer valor más alto desde 2002, solo por detrás de los registros de 2007.

Concretamente sube 2 puntos respecto al trimestre anterior y 2,5 puntos en un año, y deja muy atrás el mínimo histórico del 40,49% alcanzado en 2014.