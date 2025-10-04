Tenerife reúne hasta este domingo a un centenar de organizadores de congresos europeos en el 'X by MICE Book'

Tenerife reúne hasta este domingo a un centenar de organizadores de congresos europeos en el marco del 'X by MICE Book' - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tenerife acogerá hasta el próximo 5 de octubre el evento dirigido a profesionales de congresos X by MICE Book, un foro al que asisten un centenar de organizadores profesionales de congresos, agencias de incentivos, destinos congresuales y proveedores de servicios para congresos y convenciones.

El encuentro reúne a alrededor de 100 profesionales, principalmente provenientes de Reino Unido, aunque también de otros puntos de Europa. Así, para el Cabildo, la celebración de este evento refuerza la posición de la isla "como destino estratégico" para el turismo de reuniones, incentivos, congresos y eventos.

"Es una magnífica oportunidad para mostrar a los principales actores del sector MICE europeo todo lo que la isla puede ofrecer", ha destacado en una nota de prensa el vicepresidente insula, Lope Afonso.

Para la consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, "la isla reúne las condiciones idóneas" para ser un destino competitivo en la industria de congresos y, ha indicado, bajo la marca profesional Tenerife Convention Bureau, conjuntamente con las empresas asociadas, se tiene desde hace años una hoja de ruta "clara" para que Tenerife sea un destino aún más competitivo en el segmento MICE.

En ese sentido, ha destacado los modernos centros de congresos en la isla, con capacidad de hasta 4.000 personas y su amplia red alojativa especialmente de 4 y 5 estrellas, con capacidad de albergar congresos y eventos de negocios, regionales, nacionales e internacionales diversos, además de su buena conectividad aérea.

SOBRE EL EVENTO

Para la institución, el evento se presenta como una oportunidad para que los participantes experimenten las posibilidades que tiene la isla para acoger reuniones y viajes de incentivo. Así, es especialmente interesante para el norte de la isla, al celebrarse el evento en el Hotel Meliá Costa Atlantis de Puerto de la Cruz.

El Tenerife Convention Bureau participa en estas jornadas de trabajo, donde presentará las novedades de este sector en la isla entre las que destacan la apertura en breve del Gran Hotel Taoro y la reapertura del Centro de Congresos del Puerto de la Cruz (ahora rebautizado como Centro de Congresos Taoro).

Además de las sesiones de trabajo, los asistentes participarán en actividades que se desarrollarán alrededor de la isla, así como de encuentros en lugares emblemáticos como la Casa del Vino y el Restaurante Isla del Lago del complejo Lago Martiánez.

DESTINO MICE

Según el Cabildo, entre las principales fortalezas de Tenerife como destino MICE se encuentra su excelente conectividad aérea, con 30 mercados y unos 150 aeropuertos nacionales e internacionales, más de 70.000 plazas hoteleras de cuatro y cinco estrellas, y una "amplia oferta" de espacios para reuniones y encuentros, además de la posibilidad de realizar excursiones y visitas a recintos históricos o a entornos naturales.

En 2024, los congresos, eventos, viajes de incentivo y presentaciones de productos generaron para Tenerife unos "200 millones de euros en ingresos de manera directa, cifra que se elevó a casi 400 millones de euros si se tienen en cuenta también los ingresos indirectos". El sector, el año pasado, atrajo más de 170.000 participantes.