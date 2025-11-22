Tenerife reunirá en marzo de 2026 a los mayores expertos de España en el tratamiento quirúrgico del cáncer avanzado

Imagen de una operación con RIO realizada esta semana en el Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza. - GOBIERNO DE ARAGÓN

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Tenerife acogerá en marzo de 2026 la XI Reunión Internacional del Grupo Español de Cirugía Oncológica Peritoneal (GECOP) y el IX Congreso Nacional de la Sociedad Española de Oncología Quirúrgica (SEOQ), el encuentro más importante en España dedicado al tratamiento quirúrgico de los tumores que afectan al peritoneo, la membrana que recubre los órganos del abdomen.

Esta cita médica, que se desarrollará en Santa Cruz de Tenerife, es la principal de España en cirugía oncológica especializada en tumores del peritoneo, una enfermedad que aparece cuando distintos cánceres --como los de colon, ovario o apéndice-- se diseminan por la membrana abdominal.

Así, en Tenerife se busca revisar los avances dados hasta la fecha en la materia y debatir sobre nuevas estrategias quirúrgicas, tratamientos complementarios, innovación tecnológica y cómo mejorar la calidad de vida de los pacientes, según ha informado la organización en una nota.

PROGRAMA DEL EVENTO

De este modo, el programa incluirá mesas de discusión, presentación de casos reales, actualizaciones científicas y debates sobre los límites y posibilidades de estos tratamientos. El objetivo es que cirujanos, oncólogos, enfermeras especializadas e investigadores compartan su experiencia y puedan aplicar esos conocimientos.

"Queremos que este congreso sea un espacio para aprender, revisar lo que hacemos y avanzar juntos. El tratamiento de la enfermedad peritoneal está evolucionando rápidamente y exige rigor técnico y también una atención cercana y humana al paciente", ha asegurado la presidenta del Congreso, Vanessa Concepción Martín, coordinadora del Grupo Español de Cirugía Oncológica Peritoneal (GECOP) y cirujana del Servicio de Cirugía Digestiva del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife.

La elección de Tenerife como sede responde, según detalla la organización, a su "creciente actividad científica y a su capacidad organizativa" para acoger encuentros médicos de alto nivel. Su celebración en Canarias busca, además, acercar este conocimiento a profesionales del archipiélago y situar la isla en el mapa de la cirugía más avanzada del país.

EVOLUCIÓN MÉDICA

En los últimos años, diversos hospitales españoles han avanzado en el manejo de estos tumores mediante procedimientos especializados que combinan cirugía y tratamientos dirigidos al abdomen.

Así, gracias a la mejor selección de pacientes y al trabajo de equipos con experiencia, cada vez se obtienen resultados más seguros y eficaces.