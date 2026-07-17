Tenerife Shipyards realiza los trabajos de asistencia técnica al buque tanque Prestigious WD en Santa Cruz

Astillero Tenerife - TENERIFE SHIPYARDS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Tenerife Shipyards ha iniciado los trabajos de asistencia técnica al buque tanque Prestigious WD en sus instalaciones del Puerto de Santa Cruz de Tenerife, destacando que la llegada del gigante de clase Panamax, con 223 metros de eslora y 32 metros de manga, "marca un hito" en la estrategia de Canarias para consolidarse como el principal centro de reparaciones navales pesadas en el Atlántico Medio.

El astillero ejecuta actualmente las tareas de mantenimiento estructural e inspección técnica correspondientes a la Special Periodic Survey (SPS) contratadas con el armador para realizarse con el barco a flote, según ha informado Tenerife Shipyards en un comunicado.

Además el acuerdo comercial incluye, como opción preferente, la ejecución de la varada reglamentaria del buque, que se trata de una operación de "alto valor industrial" que permanece sujeta a la autorización final de puesta en servicio del nuevo dique flotante de Tenerife Shipyards por parte de la Autoridad Portuaria.

Así, de completarse los trámites regulatorios, el Prestigious WD se convertirá en el "mayor buque reparado en seco en la historia" de Canarias, además del primer Panamax que realiza una varada en las islas.

Por su parte, Tenerife Shipyards resalta que la puesta en marcha del dique flotante "busca posicionar a Canarias como una alternativa competitiva" frente a los astilleros tradicionales del continente europeo y del norte de África.

En este marco, la posición geográfica de Canarias, situado en la confluencia de las rutas marítimas que conectan Europa, África y América, permite ofrecer servicios de reparación en seco sin obligar a las navieras a desviarse de sus trayectos comerciales, lo que matizan reducen los costes operativos y los tiempos de inactividad técnica.

En el caso del Prestigious WD, su posible varada generará un "impacto directo inmediato" en el tejido económico local, movilizando a unos 300 profesionales de alta especialización en ingeniería naval, calderería, soldadura homologada, sistemas hidráulicos, electricidad industrial y servicios portuarios de apoyo.

Al respecto, el presidente de Hidramar Group, Jonathan Pérez, ha puesto en valor que el proyecto "demuestra que Canarias cuenta con el talento, la capacidad técnica y los profesionales necesarios" para competir en trabajos navales de "gran complejidad y alto valor añadido".

Pérez ha subrayado que tienen ante ellos la "oportunidad de abrir una nueva etapa" para la reparación naval en las islas, matizando que la varada del Prestigious WD "no sería únicamente un hito para Tenerife Shipyards, sino una demostración de lo que la industria canaria puede aportar al mercado marítimo internacional".

LA REPARACIÓN NAVAL GENERA EMPLEO CUALIFICADO

La ampliación de las capacidades industriales para albergar grandes buques en seco, indican, "representa un avance estratégico" para la diversificación económica del archipiélago. En este marco, destacan que la reparación naval es una actividad intensiva en tecnología y conocimiento que genera empleo cualificado estable y favorece la retención de valor del tráfico marítimo internacional en el territorio.

Tenerife Shipyards señalaque mantiene conversaciones con las autoridades locales para agilizar los trámites administrativos pendientes que permitan activar el dique flotante e iniciar la fase de reparación en seco del buque.