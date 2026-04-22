Tenerife ve con "tranquilidad" la temporada de verano y se ofrece como "destino seguro y refugio"

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, ha afirmado este miércoles que la isla encara la temporada de verano con "tranquilidad" pese a la pérdida de plazas aéreas y los primeros signos de desaceleración turística, tanto por bajada de pernoctaciones como de gasto turístico.

En una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno ha dicho que el verano "parece que no se va a ver especialmente afectado", entre otras cosas porque España cuenta con unas las reservas "más sólidas" de queroseno de toda la Unión Europea.

En esa línea ha indicado que la isla es un "destino seguro y refugio" ante las turbulencias del mercado derivadas de la guerra en Oriente Medio y aunque no ha ocultado que la coyuntura es "voluble", mantiene la "prudencia" sobre los resultados de la campaña pues incluso se podrían aumentar las plazas aéreas.

"Nuestra preocupación, lógicamente, está en una escenario ya del medio y largo plazo, fundamentalmente vinculada a la duración del conflicto", ha comentado, ya que si el conflicto bélico concluye próximamente "el escenario se recompondrá más rápido en cuanto a expectativas".