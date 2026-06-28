El tinerfeño St. Pedro presenta 'Cancionero', su nuevo trabajo que resignifica los grandes éxitos del pop de los 2000

Archivo - El cantante St Pedro durante una entrevista para Europa Press, en el Hard Rock Hotel de Madrid, a 13 de febrero de 2024, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El cantante tinerfeño St. Pedro ha presentado este junio 'Cancionero', un EP de seis canciones que resignifica grandes éxitos del pop de los 2000 desde la tradición de las orquestas canarias. El nuevo trabajo le llevará este verano por los pueblos de las islas, desde donde rememorará recuerdos musicales con un estilo 'tropical'.

Inspirado en la tradición de las orquestas canarias, el proyecto transforma canciones ampliamente reconocidas por el público en nuevas versiones que transitan entre la salsa, el merengue, la bachata, el R&B y otros lenguajes de la música tropical.

En una entrevista con Europa Press, el artista tinerfeño subraya el reto musical que supuso el desarrollo de esas canciones con las que rememora su infancia, su conexión con la música. Con este nuevo proyecto, que resignifica canciones que "nadie había versionado exactamente en este estilo", busca hacer disfrutar a su público.

De este modo, 'Cancionero' convierte, por ejemplo, en salsa 'Sin Miedo A Nada', de Álex Ubago, y reinterpreta 'A Dios Le Pido', de Juanes. También aborda el universo de Pablo Alborán, con 'Solamente tú', así como el de Alejandro Fernández, con 'Me dediqué a perderte'.

También rememora 'Pero Me Acuerdo de Ti', una lectura influenciada por el R&B que reforzaría la idea de que la música tropical comparte muchas raíces con el género norteamericano, así como 'Aléjate de Mí'.

"Todas las canciones de esa época son especiales para mí. Al final, están grabadas en tu subconsciente", añade St. Pedro, que reflexiona sobre el poder y la energía que aportará en directo "cantar, todos juntos, esas canciones que todos conocemos".

TRAYECTORIA

Pedro Hernández es un cantante y compositor tinerfeño y que artísticamente se hace llamar St. Pedro. Es conocido por participar en el talent musical 'La Voz' y en el Benidorm Fest 2024, a donde arribó con la aspiración de representar a España en Eurovisión.

En pleno estreno de 'Cancionero', recuerda la trayectoria y el apoyo del público cosechado en los últimos años. "La gente decidió que ahora le gusta mi música, y yo no puedo hacer otra cosa que agradecer la evolución que ha habido", confiesa a Europa Press.

"Lo único que ha cambiado es que ahora tengo gente a la que le gusta mi música, que está pendiente de lo que hago, y en eso estoy muy agradecido", añade St. Pedro, que ha avanzado que ya lleva un tiempo trabajando en un segundo disco --que llegará después de su último proyecto 'Esta vida que elegí'--. Mientras, durante el verano, ofrecerá su público su estilo más 'tropical' acogido en 'Cancionero'.

"Estoy pasándomelo bien, dejando las expectativas a un lado, y trabajando a gusto con mi equipo", desliza el cantante.