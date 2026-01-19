Titsa bate récord en 2025 con más de 87 millones de pasajeros, un 6,1% más

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila (c), en una rueda de prensa para dar cuenta del balance de actividad de Titsa en 2025 - JUANJO VELÁZQUEZ FOTÓGRAFO

La isla de Tenerife movió en 2025 una cifra histórica de pasajeros en las guaguas de transporte público con más de 87 millones de viajeros, lo que supone un aumento de cinco millones frente al año anterior (+6,13%).

Así lo ha dado a conocer este lunes la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, en una rueda de prensa en la que ha presentado el balance de actividad de Titsa en 2025, "un año decisivo en el que se han batido récords" y se ha consolidado el "impulso" que ha dado la corporación al transporte público.

Para atender esta demanda, agregó, "pusimos a disposición de la población 160 millones de plazas, el doble de las que finalmente se ocuparon, es decir, preparamos a Titsa para duplicar la capacidad".

Dávila hizo hincapié en que estas cifras "definen tres años intensos de trabajo en los que se ha hecho una inversión sin precedentes, un 300% por encima del mandato anterior".

Al respecto, detalló que "se ha pasado de los 47 millones que destinó el Gobierno anterior en su mandato, a los más de 135 millones que se han invertido en dos años y medio de gestión, una diferencia de 88 millones".

Entre otras actuaciones, este aumento de la inversión ha permitido adquirir 342 nuevas guaguas desde 2023, entre las que se encuentran las 70 que llegarán a Tenerife antes de verano --y que incluyen las 13 de doble piso-- o las 25 guaguas que se comprarán en el primer trimestre de este año.

Además de reforzar la flota, el Cabildo ha intensificado las frecuencias de las líneas, logrando que se realicen cada día 713 viajes más que en 2022.

Todo ello, apuntó Dávila, "reduciendo las emisiones de CO2 un 7,66% entre 2024 y 2025 gracias a una red más eficiente y moderna, y pese a haber recorrido 2,3 millones de kilómetros más que en 2024".

Desde que se implementó la gratuidad, en enero de 2023, el número de pasajeros de Titsa ha aumentado en 40 millones, un dato que, para la presidenta, "demuestra que esta medida está contribuyendo a descongestionar las carreteras y a fomentar el uso del transporte público, por lo que es irrenunciable".

La presidenta concluyó agradeciendo el esfuerzo a los profesionales de Titsa, de los que dijo, "son un eje fundamental de este cambio de ritmo que se está dando en la movilidad de la isla".

"Estamos preparando a Titsa para el futuro, dotándola de recursos y las herramientas necesarias para ofrecer un servicio de guaguas más capaz, centrado en mejorar la experiencia de los usuarios", expresó, haciendo un llamamiento a la población "a apostar por las guaguas, unirse a esta revolución verde y utilizar esta red, que es suya, para construir entre todos y todas la movilidad que queremos en nuestra isla, en la que gane cada vez más peso el transporte público", subrayó.

RÉCORD DE VIAJES Y KILÓMETROS

La consejera de Movilidad del Cabildo, Eulalia García, valoró también la labor del equipo de Titsa, que "ha sido fundamental para registrar las extraordinarias cifras que arroja 2025", logros entre los que destacó el récord de kilómetros recorridos y de viajes.

"Hemos superado por primera vez la barrera de los 40 millones de kilómetros recorridos, completando un total de 42 millones de kilómetros, 6,5 más que en 2024", anotó la consejera.

En lo que respecta a los viajes, "se hicieron casi 100.000 más que el año anterior, logrando alcanzar por primera vez los dos millones", resaltó.

Estas cifras "han ido acompasadas de un refuerzo de la plantilla, a la que se han incorporado 376 profesionales desde 2022, alcanzando las 2.196 personas", apuntó.

Por su parte, la consejera delegada de Titsa, Vicky Padilla, expresó su agradecimiento a todos los trabajadores y trabajadoras la compañía, "cuyo esfuerzo y compromiso diario ha sido esencial para conseguir estas cifras".

LA 014, LA 015 Y LA 467: LAS MÁS DEMANDADAS EN 2025

La consejera insular, Eulalia García, desglosó los datos de 2025 y dio a conocer que las líneas 014 (Intercambiador de Santa Cruz de Tenerife-La Laguna por la Cuesta), la 467 (Costa del Silencio, Los Cristianos-Estación Costa Adeje y La Caleta) y la 015 (Intercambiador de Santa Cruz de Tenerife-La Laguna express) fueron las más demandadas.

Con 5,2 millones de viajeros y un incremento del 5,08% frente al año anterior, la 014 repitió como la línea más utilizada por los usuarios en 2025 seguida de la 467, que superó los 4,4 millones de pasajeros (+5,62%) y de la línea 015, con tres millones de viajeros (+3%).

Por zonas, las rutas del área metropolitana fueron las que más viajeros transportaron en 2025, con 24,3 millones de usuarios, siendo las más utilizadas la 014, la 015, y la 122 (Santa Cruz, Las Caletillas y Candelaria).

Estas cifras suponen un incremento del 5,6%, es decir, 1,3 millones de pasajeros más que el año anterior.

En lo que respecta a las líneas de largo recorrido, sumaron un total de 12,6 millones de viajeros, 439.179 más que en 2024 (+3,6%).

Las más demandadas fueron las rutas 101 (La Laguna-La Orotava) y la 108 (enlace Los Realejos-Intercambiador Santa Cruz de Tenerife).

ZONAS SUR Y NORTE

Las rutas de la zona sur registraron un total de 21,6 millones de pasajeros en 2025, lo que implica un aumento anual de 1,7 millones de usuarios (+8,8%).

En este caso, las más utilizadas fueron la 467, la 473 (Los Cristianos-Estación Costa Adeje-Callao Salvaje-los Gigantes) y la 450 (Costa Adeje-Los Cristianos-San Isidro).

En cuanto a las líneas del norte, incrementaron sus cifras de viajeros un 4,7%, transportando en 2025 a más de 9,6 millones y la 353 y la 352 (Circuito Puerto de la Cruz-Los Realejos-La Orotava) fueron las que más pasaje recibieron.

El servicio urbano de Santa Cruz de Tenerife registró 17,2 millones de viajeros en 2025 (+5,8%), mientras que el de La Laguna contabilizó 1,7 millones de usuarios (+11,8%).

En el servicio urbano capitalino las rutas más demandadas fueron la 905 (Muelle norte-Ofra); la 934 (circular Intercambiador-Taco- Santa María del Mar-Intercambiador) y la 910 (Intercambiador-Las Teresitas), mientras que en la Laguna las rutas más usadas fueron la 219 (Intercambiador El Cardonal-Taco-San Matías) y la 217 (Intercambiador-Los Andenes-El Cardonal-Hospital Universitario de Canarias-TF-5-Intercambiador).