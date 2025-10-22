Todos los grupos del Parlamento canario, salvo Vox, proponen modificar el himno de Canarias para incluir a La Graciosa

Archivo - La Graciosa - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los grupos políticos que conforman el Parlamento de Canarias, a excepción de Vox, han registrado una Proposición de Ley de modificación de la Ley 20/2003, de 28 de abril, del Himno de Canarias para su adecuación al Estatuto de Autonomía de Canarias.

El objetivo de la iniciativa legislativa, impulsada por Coalición Canaria, "es reconocer expresamente a las ocho islas del archipiélago".

En este sentido, la propuesta recuerda que la Ley 20/2003, de 28 de abril, dotó a Canarias de un himno oficial y fijó en su anexo la letra que, desde entonces, acompaña a la melodía del 'Arrorró de los Cantos Canarios' de Teobaldo Power.

La estrofa en cuestión incluye el verso 'Repartido en siete peñas', expresión que, en aquel momento, resultaba coherente con la redacción estatutaria vigente en el año 2003 y que describía el archipiélago en torno a siete islas.

Sin embargo, la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias en el año 2018 trajo consigo una actualización del marco institucional y territorial de la Comunidad Autónoma y reconoció a La Graciosa como isla del archipiélago, agregada administrativamente a la isla de Lanzarote.

Para los grupos firmantes, "aquella modificación estatutaria del año 2018 trajo consigo una nueva realidad que nos habla de ocho islas" y en coherencia con esta nueva realidad normativa y social, "consideran oportuno adecuar el texto de la letra del himno en su anexo legal para que refleje explícitamente la existencia de ocho islas".

La finalidad de la proposición de ley "es alinear un símbolo oficial de alta proyección pública con el Estatuto de Autonomía vigente, favoreciendo la coherencia entre los emblemas institucionales y reconociendo a La Graciosa en el imaginario colectivo que el himno proyecta", se recoge en una nota del Grupo Nacionalista.

La reforma propuesta es estrictamente simbólica y técnico-jurídica, pero no altera la melodía, no modifica el régimen de protección ni de usos del himno, y no afecta al escudo ni a la bandera de Canarias.

En concreto, el ajuste se articula mediante la sustitución del numera en el tercer verso del poema, que pasará de siete a ocho, manteniéndose inalterado el resto del texto.

Con esta modificación de la Ley, se preserva la integridad literaria del himno, manteniéndose inalterado el resto del texto, subrayan desde el Grupo Nacionalista.

Este cambio tampoco supondrá una modificación de la partitura, por lo que se evita reabrir un debate estético o musical que ya fue resuelto por amplísimo consenso parlamentario cuando se aprobó la Ley 20/2003.