Todos los grupos, salvo Vox, respaldan con "unanimidad" al Gobierno su defensa ante Europa del acervo RUP

Archivo - Pleno del Parlamento de Canarias - PARLAMENTO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Todos los grupos políticos del Parlamento de Canarias, salvo Vox, han mostrado este viernes su apoyo para defender en "unidad" a Canarias con la propuesta del marco financiero plurianual europeo 2028-2034. En concreto, han acordado seis propuestas de resolución "serias y negociadas" para defender el acervo RUP de Canarias.

Al comienzo del pleno celebrado este viernes, el presidente Fernando Clavijo confesó a los diputados del Parlamento "la voluntad" del Ejecutivo de "escuchar y enriquecerse" para defender con una única voz ante Europa.

La Cámara regional acogía este viernes una sesión de pleno en la que se aborda una comunicación del Gobierno regional que tiene el fin de subrayar los "objetivos y prioridades" de la Comunidad Autónoma respecto al que se considera el expediente "más importante" que define las "estrategias a siete años" de la Unión Europea.

PROPUESTAS DE GOBIERNO

Asimismo, ante los miembros de la Cámara, Clavijo defendió el mantenimiento del acervo que reúne la condición de Región Ultraperiférica (RUP) en las Islas porque, ha dicho, "no podemos renunciar a él". "Esas singularidades se suponían que iban a ser permanentes, y es que tenemos unas debilidades estructurales", ha señalado.

El presidente reclamó, en concreto, la urgente actualización de la ficha POSEI (Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad), cuestión que no se realiza "desde 2013", y con 3.752 millones de euros. En políticas de cohesión, propuso una ratio de "40 euros por habitante", un cambio que supondría un ascenso a 773 millones de euros para Fondos FEDER, para el desarrollo regional, y Fondo Social Europeo Plus.

Además, en relación a las líneas de compensación al sector pesquero, el presidente regional ha propuesto ascender su inversión hasta los 101 millones de euros (frente a los 88 millones actuales). Además, defendió la adopción de "normas específicas" relativas a la confinanzación de proyectos de las regiones ultraperiféricas.

FUERZAS POLÍTICAS

En general, los grupo políticos en el Parlamento --de forma especial ASG, CC, PP y NC-BC-- han defendido mantener esa "unidad" reclamada por el presidente autonómico para defender la condición Canaria como RUP. Así, Ramos Chinea (ASG) ha apostado por extrapolar esa "unión" del Parlamento al resto de RUP de nuestro entorno, como las relativas a Francia y Portugarl, en concreto para promover las necesidades y especificidades de las islas en la próxima hoja de ruta de la Unión Europea, aumentando fondos y medios necesarios, como la ficha POSEI.

Sí que ha sido más crítico en su postura Galván (Vox), que ha afeado a Clavijo que "de nada servirá" tener un "buen" marco financiero plurianual si lo que "se esconde" detrás es "Agenda 2023, Pacto Verde, fanatismos climáticos y el resto de porquerías ideológicas". De este modo, frente a promover lo que "acabará con la industria de las islas", ha invitado a Clavijo a proteger Canarias del reciente acuerdo comercial con Mercosur.

En la votación final de las propuestas de resolución presentadas por el Gobierno, la formación Vox ha decidido votar los seis acuerdos por separado, apoyando solo dos de ellos, dando su respaldo a la defensa de la PAC, la actualización a la fecha financiera del POSEI y al mantenimiento real de la condición de RUP de las islas.

"Usted tiene que gobernar para los canarios. ¿Qué va a hacer el sector primario en España? ¿Qué van a hacer? Nadie dice nada, silencio. Pero Vox lo tiene claro: en contra de Mercosur y apoyando al sector primario. (...). El señor Clavijo habla de una historia de lealtad con CC, pero exija al PNV --con quién se alía en Europa-- que se oponga a Mercosur, que vote en contra del Pacto Verde. Señor Clavijo, pida los votos", ha añadido Galván.

CANARIAS, "EN RIESGO"

Desde Nueva Canarias-Bloque Canarista, González ha lamentado el "importante riesgo" que supondrá para Canarias el no defender "con claridad" la necesidad de tener un "enfoque diferenciado" para las RUP. "Se apuesta por la simplificación administrativa, pero también por la concentración y por la recentralización de las políticas y de los programas. Y a nadie se le escapa, salvo a Vox, por supuesto, que este giro no es neutro para las islas".

Enseñat (PP) ha recordado, por su parte, que con el nuevo Marco Financiero Plurianual no solo "hablamos de los recursos económicos" que reciben las islas, "sino también de su desarrollo económico y social". Por todo ello, ha dicho, el nuevo plan estratégico "cambiará y reformulará" las políticas y prioridades europeas para los próximos siete años, así como su modo de ejecutarse y financiarse, pero actualmente "perjudica y castiga" a las RUP.

"Corremos el peligro de que desaparezcan los fondos de cohesión para Canarias, los fondos adicionales FEDER, el Fondo Social Europeo Plus, los fondos específicos para la pesca e, incluso, y esto es muy importante, que desaparezca el POSEI", ha destacado el diputado popular.

LA COMISIÓN EUROPEA

El diputado nacionalista David Toledo (CC) ha recordado "los derechos y espacios" de libertades ·conquistados" desde Canarias durante los últimos años, un archipiélago que, ha dicho, siempre ha tenido "que pelear y luchar". De este modo, no ha olvidado que hoy, con las propuestas de Gobierno de cara al nuevo marco plurianual financiero, se tiene una oportunidad "única": "exigir" al Estado que defienda la realidad de Canarias.

Y si bien el Partido Socialista ha mostrado su defensa, unidad y apoyo a la posición de Canarias en el marco europeo de los próximos años, ha afeado a los grupos del Gobierno, especialmente al PP, defender en Canarias "una cosa" para quedar "bien" en "la foto" mientra, en otros "ámbitos", como en la UE, se defiende "otra". Franquis (PSOE) ha recordado que la CE está formada por 27 comisarios, de los que 14 "son miembros del Partido Popular".

"El 78% de esa Comisión Europea de comisarios representan a los conservadores de la derecha europea en estos momentos. Y, claro, ese marco financiero para los próximos años tiene una orientación clarísima. Lo que me preocupa, señor presidente, es que hay gente que habla aquí como si esta cosa fuera de otro", ha añadido.