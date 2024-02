De la Torre presenta en La Palma 'Caricaturizando con Tinta y Buena Letra'

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El caricaturista grancanario Néstor Dámaso de la Torre presentó el jueves pasado en la Sociedad La Cosmológica de La Palma su nuevo libro titulado 'Caricaturizando con Tinta y Buena Letra' y también entregó al día siguiente al Museo Insular, dependiente del Cabildo, dos dibujos originales de los intelectuales palmeros Talio Noda y José Pérez y Vidal.

De la Torre es miembro de la asociación mundial de caricaturistas, de la española y presidente de la recién creada en Canarias y sus obras se encuentran repartidas en casi un centenar de instituciones de todo el mundo y ahora en La Palma. Su nuevo libro es una recopilación de dibujos de cincuenta escritores universales con textos de Juan Calero Rodríguez y Héctor José Rodríguez y prólogo de la profesora rumana Ana Dascalescu.

Sobre el libro dice que en su momento le propusieron el proyecto, le gustó y comenzó enseguida a trabajar en él con la idea de que los escritores aportaran sus versos, estrofas o prosa, que de forma siempre bastante breve acompaña y explica la imagen, a lo largo de más de cien páginas.

"Para mí también hay algo que es muy especial; una reproducción de un poema que le escribí en 2010 a mi madre y que luego transcribió de su puño y letra. Ella fue lo que siempre se ha conocido como maestra de escuela, me enseñó mucho de literatura y de hecho era una apasionada de Benito Pérez Galdós", indica.

Este autor rehuye de la caricatura cómica, prefiere la seria y se centra en retratar a personalidades históricas y también internacionales. "No me meto en terrenos en los que no debo. Me decanto por la cultura y el arte que por la política", subraya. A lo largo de su carrera son ya alrededor de un millar los dibujos que ha hecho y sobre su técnica asegura que prefiere el blanco y negro porque le parece "más purista y se consigue que los rostros transmitan mucho más por medio de la mirada, la expresión, el pelo... hasta las corbatas".

Presidente de la Asociación canaria de dibujantes, indica que los autores de las islas son muy reconocidos en el ámbito nacional: "Aquí hablamos por ejemplo de Cho Juaá... una lista impresionante de talentos naturales de las Islas. Ahora mismo los más reconocidos y punteros son Padylla y Morgan, a quienes tengo el placer de conocer".

Un dato que le llama mucho la atención es la enorme cantidad de mujeres viñetistas que se han incorporado a este mundo. Si en el resto del país hablamos de un 80% de hombres y un 20% de mujeres, aquí se está casi igualados. También indica que el 90% de los caricaturistas tienen que buscarse la vida trabajando en las calles.

Néstor Dámaso de la Torre nació en 1965 en el barrio de Alcaravaneras de Las Palmas de Gran Canaria y dada la considerable diferencia de edad que le separaba de sus hermanos acabó refugiándose en el dibujo, que también le sirvió para ganarse amigos que se reían con los retratos que hacía de los profesores en los recreos.