Torres abre la puerta a los empresarios canarios para que presenten propuestas a la nueva financiación autonómica

SANTA CRUZ DE TENERIFE 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha presentado este lunes a CEOE-Tenerife el nuevo modelo de financiación autonómica, que incluye 1.100 millones más para Canarias, con el fin de que hagan aportaciones.

En declaraciones a los periodistas tras un desayuno con la patronal ha planteado que habrá también próximas reuniones con el Gobierno canario y defendido que la nueva propuesta es un "buen paso" dado que el sistema actual es un modelo "caducado", y no aceptar el nuevo sería un "error".

Torres también ha mostrado a los empresarios el proyecto de decreto autonómico que promueve el PSOE canario y que incluye un aumento de la financiación para las universidades, la educación de cero a tres años, dependencia, vivienda, derechos sociales o para sanidad.

Igualmente ha dicho que el decreto incluiría que "las personas que tienen que llevar a un familiar a otra isla tengan mejores retribuciones económicas cuando tienen que abandonar su hogar para estar junto a una persona que está en un proceso determinado".

Sobre el 'Decreto Canarias' que promueve el Gobierno regional ha aclarado que "no reproduce la agenda canaria" y tiene cantidades que ni están amparadas por el Estatuto de Autonomía, aparte de que las han conocido a través de la opinión pública.

"El procedimiento no ha sido como el decreto de menores en el que trabajaron el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias de la mano y también compartiendo documentos de manera interna", ha indicado, si bien ha precisado que este martes se debatirá en el Parlamento canario por parte de los grupos.

Sobre el nuevo marco plurianual de la UE ha dicho que los socialistas canarios apuestan por un Posei ligado a las RUP y con ficha financiera propia, mientras que sobre los fondos Next Generation, ha reconocido que la "mayoría conservadora" de la Comisión y del Consejo Europeo dificulta acometer una prórroga.

El presidente de CEOE Tenerife, Pedro Alfonso, valoró que se ha abierto una vía de trabajo estable que permitirá al tejido empresarial canario realizar aportaciones concretas tanto al sistema de financiación como a los desarrollos normativos en marcha.

"Vamos a aportar sobre el 'Decreto Canarias' y sobre la financiación autonómica. Lo importante es mantener todas las mesas abiertas y encontrar la mejor fórmula para defender los intereses de Canarias", afirmó.

Durante el desayuno se analizaron, además, asuntos estratégicos para la competitividad del archipiélago, como la situación de Aena y la conectividad aérea --clave para una región ultraperiférica--, así como el papel del Régimen Económico y Fiscal (REF) y las posibilidades de mejora en términos de eficiencia y seguridad jurídica.