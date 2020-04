Torres admite que el Gobierno estudiará la singularidad de Canarias para el desconfinamiento pero "no es fácil"

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha admitido este martes que tras plantearle al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, que se tenga en cuenta las singularidades del archipiélago para el desconfinamiento tras el 26 de abril, se les ha trasladado que se estudiará, si bien afirmó que "no es fácil".

"Le planté al presidente, que al mismo tiempo que Canarias ha sido tremendamente exigente cerrando vuelos (...), que poco a poco, una vez que lo digan los expertos científicos, las islas puedan ir recuperando la normalidad, hay que hacerlo de una manera cautelosa, tras mi intervención se sumó también el gobierno balear incluso la presidenta de Madrid entendía lo que habíamos dicho", apostilló en declaraciones a Radio Marca recogidas por Europa Press.

En este sentido, expuso que se va a estudiar e incluso cómo ir recuperando la actividad económico para que se produzca "un descalonamiento de las obligaciones y las restricciones" aunque admitió que "no es fácil" pero entiende que "hay singularidades que se pueden tener en cuenta y es lo que se está pidiendo".

Torres ha resaltado que el confinamiento "ha funcionado" como muestran la evolución de ingresados en hospitales y en UCI y también, "lamentándolo, en el número de fallecidos", cifras que sitúan a Canarias como una de las comunidades con datos "más favorables de todo" el país. Agregó que se supone que se "ha llegado al pico y se está ya en la curva descendente", pudiendo avistar "el futuro con mayor optimismo".

Sin embargo, se mostró "muy precavido" y por eso defendió que hay que decirlo "con mucha cautela: las cosas van bien", y ahora empieza a haber "más espacio de cómo" se va a recuperar la normalidad económica pero sin "bajar la guardia" porque quedan dos semanas donde hay que "ser muy estrictos".

DEFIENDE LA ACTUACIÓN DEL GOBIERNO DE SÁNCHEZ

Por otro lado, Torres ha defendido al Gobierno de España, que apuntó ha sido "absolutamente salpicado con una situación que afecta a todos" los países de Europa y que tras salir de China, llegó a Italia, "nada hacía prever que podía llegar a las actuales circunstancias".

Así ha demandado "altura de miras" en el arco parlamentario, ya que apuntó que esto "no es una cuestión para atacarse", puesto que consideró que "nadie ha intentado hacer las cosas mal". Ahora dijo que lo que hay que intentar es buscar los mecanismos para afrontar la situación económica porque, citando un estudio del BBVA, Canarias "era de las que más crecía".

En relación al turismo, señaló que hay recuperar que los turistas vengan pero "ya no vendrán como antes" porque cuando viajen, dijo, tendrán que hacerlo con "un certificado de inmunidad sanitaria" sobre si han padecido el covid-19 y no lo propagan o que tienen seguridad de que no son contagiables. Para Torres las situaciones "van a ir cambiando" hasta tener la vacuna.

Para el presidente de Canarias "queda muchísimo, que nadie se sienta en la posibilidad de flexibilizar el confinamiento", ya que las autonomías tendrán que ir "paulatinamente recuperando cierta normalidad" para ir recuperando un "mínimo" de economía.

Agregó que se necesita inyección económica, que los ERTEs se prorroguen, entre otros, porque admitió que se va a pasar "mal", ya que los propios informes de turismo hablan de "no menos julio, septiembre para empezar paulatinamente" a recuperarse hablan de 5 millones y no 16 millones de turistas, lo que citó significa 10.000 millones de euros menos.

Torres subrayó que la economía "no se recuperará de un día a otro" porque habrá que vivir con el virus y habrá que "cambiar hábitos, introducir horas". De todos modos, consideró que la "clave" está en que se permita endeudarse porque se necesitan "miles de millones".

En el proceso de desconfinamiento y ante la posibilidad de que se recomiende el uso de mascarillas a la población, dijo que el Gobierno de Canarias está "arbitrando mecanismos para tener" porque afirmó que seguramente la vida cambiará y hasta que se tenga la vacuna se exigirá "llevar mascarillas en el día a día". "Hay dos semanas por delante para tener un abastecimiento suficiente", apuntilló.

LA EDUCACIÓN

Por último, al ser cuestionado por el curso escolar, Torres expuso que hasta el 26 de abril "no va a haber clases", si bien dijo que "cabe la opción de que se de el curso por terminado" y al inicio del siguiente se empiece a recuperar lo que no se ha dado pero eso se tratará en la reunión interministerial que se celebrará este miércoles.