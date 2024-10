Torres afea a Feijóo que vaya a Bruselas a "criticar con insultos" al Gobierno de España: "Bendito patriota"

VALVERDE (EL HIERRO), 17 (EUROPA PRESS)

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha afeado este jueves al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que haya acudido a Bruselas a una reunión de mandatarios del Partido Popular Europeo para "criticar con insultos, insidiar y calumniar" al Gobierno de España.

"Bendito patriota", ha remarcado en declaraciones a los periodistas durante una visita a El Hierro para supervisar las condiciones de acogida de los migrantes en las que ha lamentado "profundamente" la intervención de Feijóo "porque no hay nada peor que un español, salir de España para poner mal a España porque no es presidente del Gobierno, no hay más".

Torres ha achacado la estrategia del PP a la "semana horrible" que llevan tras levantarse de las negociaciones sobre la reforma de la ley de extranjería "con una excusa peregrina que no le compra ya nadie", y que luego "se equivocan" en una votación sobre la ley de antecedentes penales.

"No sé si se equivocaron o estaban a favor, pero luego cuando vieron la opinión pública intentaron dar marcha atrás", ha indicado.

Torres ha reprochado a Feijóo que "para intentar salir de sus propios errores" se ha dedicado a atacar al Gobierno sin poner "ninguna propuesta sobre la mesa", una de las misiones que debe tener la oposición en una estructura democrática.

Así, ha puesto como ejemplo que el PP "diga qué quiere hacer para mejorar los salarios de los españoles y españolas", algo que el Gobierno ya ha "conseguido" o "qué quieren hacer" para que haya más empleo, para acabar con la brecha económica entre hombres y mujeres o como mejorar los servicios públicos y el acceso a la vivienda.

"De eso el PP no habla. ¿De qué habla?, de judicializar la vida pública, de enfangar la acción política, de llevar una agresividad inusitada al Congreso de los Diputados y el señor Feijóo, de ir a Europa a hablar al de España", ha comentado.