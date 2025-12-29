Torres afirma que la "gran amenaza" para el "hito" de la reforma de la Ley de Extranjería es que la derogue la derecha

Archivo - El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática , Ángel Víctor Torres, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, en el Palacio de La Moncloa, a 25 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha afirmado que la "gran amenaza" para el "hito" de la reforma del Artículo 35 de la Ley Orgánica de Extranjería, que se centra en la protección y gestión de menores extranjeros no acompañados, es que la derogue la derecha si llega al Gobierno.

En rueda de prensa, el canario ha hecho especial hincapié en que habría que preguntarle al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, qué hará con esta modificación si llegara gobernar porque la ultraderecha defiende las deportaciones de estos jóvenes o que se queden en los territorios a los que lleguen en lugar de que se produzca un reparto de los mismos entre las CCAA.

"Lo importante es que hemos conseguido modificar una ley que yo creía que era imposible, y lo digo con sinceridad. Es un hito histórico que lamentablemente es reversible, esa es la gran amenaza porque hay quien afirma que si llega al Gobierno de España derogará la reforma del Artículo 35", dijo.

Para Torres, esto supondría una condena a los menores no acompañados para que vivan hacinados y "aplastando" los derechos humanos, así como una condena a los territorios frontera.

No obstante, el ministro ha insistido en que la reforma del Artículo 35 de la Ley de Extranjería ha sido "el hito del año, de la legislatura y de los últimos 30 años". "Una reclamación histórica a la que se da respuesta a pesar de ser competencia autonómica", observó.

MÁS DE 1.200 EXPEDIENTES INICIADOS

Al respecto, ha indicado que, con datos a 26 de diciembre, ya son 1.241 los expedientes iniciados en las tres comunidades que tienen contingencia migratoria (676 menores que ya estaban en nuestro territorio y 565 que han entrado después del 29 de agosto).

Se han dictado 810 resoluciones finales de traslado, que han servido para reubicar a 368 menores. "Si a esa cifra añadimos los niños y niñas solicitantes de asilo que ya se encuentran en otras comunidades, hablamos cerca de un millar de menores reubicados en seis meses", ha agregado.

Por territorios, en Canarias, con 461 resoluciones ya firmadas, el Gobierno canario ha reubicado a 133 menores (un 28%); en Melilla, con 83 resoluciones, se han llevado a cabo 36 reubicaciones (un 43%); y en el caso de Ceuta, de 266 resoluciones, 199 niños han sido trasladados a otras comunidades (74,8%).