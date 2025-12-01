Torres asegura que en el caso de las mascarillas lo que hay es una "campaña" que pretende "manchar" su imagen

Archivo - El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres (1d), tras una rueda de prensa, en el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, a 18 de febrero de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha asegurado este lunes que en el caso de las mascarillas lo que hay es una "campaña" que pretende "manchar" su imagen.

"Hay una campaña que no ha terminado, que lo que pretende es manchar la imagen de Torres", apuntilló en un Foro de Canarias7 al ser cuestionado por la investigación de la UCO sobre las mascarillas que se compraron durante la pandemia en Canarias y su relación con Víctor de Aldama y Koldo.

Torres expuso que esta investigación "debió empezar en el año 22", por lo que la Guardia Civil lleva varios años y "ha hecho un informe específico de la compra --de mascarillas-- en Canarias y se han analizado todas las conversaciones que se ha tenido conmigo" durante los últimos cinco años.

Esto, dijo, ha dejado "claras dos evidencias", como es que se le "acusaba" y se le "acusó públicamente" que había estado con mujeres explotadas sexualmente, cuestión que el "juez del Supremo le pidió al señor Aldama que mostrara una prueba, la presentó", de que "había estado con mujeres explotadas", sin embargo Torres afirmó que esa noche "estaba durmiendo en el Zumacal", por lo que dijo le "falló el tiro porque midieron mal".

"También se ha dicho que si yo solicité a través de terceros, mordidas. No hay absolutamente nada, ni de mordidas, ni de comisiones. Es decir, que durante año y medio he estado soportando unas cuantas difamaciones que se han mostrado como tal y hoy tenemos una primera evidencia y es que supuestamente hay una trama corrupta, porque hay gente que está en la cárcel", apostilló.

Además citó como una segunda evidencia que "en esa trama corrupta no hay nadie de Canarias", a lo que sumó que "ha aguantado una campaña difamatoria absoluta" porque, matizó, "siempre" ha defendido que con Aldama "no" tuvo relación, ya que lo "único que hay es un mensaje que él" le envió, asegurando que "no hay más, y eso que parece tan básico," ha tenido que "estar explicándolo de manera repetida, obsesa". Por ello, consideró que "hay una campaña, que no ha terminado, que lo que pretende es manchar la imagen de Torres".

De todos modos, indicó que ante eso seguirá "lógicamente defendiendo el trabajo de todos los días".

Cuestionado por qué se contrató en Canarias, durante la pandemia, a Eurofins Megalab, señaló que si bien no tiene "ni idea con quién se habló", la empresa se contrató porque "tiene oficinas en toda España, también en Canarias, tiene una trayectoria demostrada" y había en el conjunto del país "muchísimos lugares" donde podían ir los canarios a hacerse las pruebas, las PCR.

Sobre ello se preguntó que si no lo hubieran hecho "¿cuántos canarios hubiesen muerto?", además de admitir que "hubiese hecho lo mismo" porque "no" hizo "nada fuera de la ley" y puso el "interés de Canarias por encima" del interés individual.

"Nadie podrá encontrar jamás que yo me he beneficiado en absolutamente nada para intentar traer material a nuestra tierra. Las cosas se pueden hacer de una manera o de otra, pero repito que hubiese hecho lo mismo", concluyó.