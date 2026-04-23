Torres avanza que el Gobierno irá al TC si los acuerdos PP-Vox incumplen las leyes y van contra los derechos humanos

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres - EDUARDO BRIONES-EUROPA PRESS

SANTA CRUZ DE LA PALMA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado este jueves que el Gobierno va a recurrir ante el Tribunal Constitucional "sin ninguna duda" los acuerdos políticos que se alcancen en las comunidades autónomas que incumplan leyes, vayan en contra de la Constitución o de los derechos humanos.

"Miraremos todos los mecanismos y ya estamos hipervigilantes porque lo que no se puede hacer es aprobar medidas para que no se atienda en un centro de salud a una persona cuando hay derecho universal de salud o porque es un niño de una persona irregular, y eso tienen que atenderlo, sí o sí, primero por cuestiones humanitarias, por cuestiones de igualdad, de justicia, y luego porque también lo dice la ley", ha señalado a los periodistas a la salida de una reunión en el Cabildo de La Palma.

El ministro ha lamentado "profundamente" los acuerdos políticos suscritos entre PP y Vox en Extremadura y Aragón y ha lanzado un "mensaje de alarma", especialmente para los "territorios fronteras", porque "es lo que pretenden hacer en el conjunto de España".

Ha comentado que la reforma de la ley de extranjería para derivar a menores migrantes a otras comunidades autónomas está en vigor hasta 2027 ya que a partir de ese año se precisará mayoría absoluta del Congreso o unanimidad "que no va a haber nunca" de la Conferencia Sectorial.

En esa línea ha indicado que tanto la presidenta de Extremadura como el de Aragón "tienen que cumplir la ley" por más que Vox "les haya obligado a firmar y han aceptado un acuerdo de gobernabilidad que dicen que no van a admitir a ningún menor". "Eso no lo pueden hacer", ha indicado.

Torres ha apuntado que la deportación de los menores "no se puede hacer" ya que lo "impide" el derecho internacional, y en el caso de los adultos, si las comunidades "no permiten que haya plazas", se les condena a estar "hacinados" en los territorios frontera.

Para el ministro, esta situación es "dramática" para los territorios frontera como Ceuta y Melilla y "más aún" para Canarias porque son "muchas decenas de miles de personas que llegan mayores de edad y menores".

Ha comentado que "cuando alguien se sube una patera y un cayuco no sabe quién gobierna el país donde quiere llegar para tener prosperidad en su vida", y por ello ha aplaudido las declaraciones del obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos, en la que planteaba que ocurriría si alguien subiera a un cayuco durante cinco días y comprobara la dureza del viaje.

"Llegan famélicos, muchos llegan fallecidos en una circunstancia absolutamente lamentable desde el punto de vista humano y estamos hablando de derechos humanos, de humanidad, pero esto es política y ellos han dicho claramente que no van a acoger a ninguno", en referencia a PP y Vox.