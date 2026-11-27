El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, atiende a los medios de comunicación - PSOE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha lamentado este viernes la muerte de varias personas migrantes en un cayuco que ha sido rescatado en aguas cercanas a El Hierro.

"No se suben por diversión, no se puede frivolizar", ha señalado a los periodistas, indicando que "se suben a un cayuco y a una patera arriesgando sus vidas, incluso perdiendo la vida", y de este cayuco con fallecidos "hay imágenes tremendas, macabras, dolorosas". "Esa es la realidad de la ruta migratoria", ha agregado.

En esa línea ha afirmado que "no cabe que hoy llore aquel que es capaz de decir que son invasores, o una cosa o la otra, que criminaliza al migrante" y frente a ello ha defendido dar una "respuesta humanitaria, devolver a quien tiene que ser devuelto, acorde al orden y a las leyes y no hacer populismo, demagogia y criminalizar".

"Que no haya hoy lágrimas de cocodrilo de aquellos que hipócritamente lloran falsamente a quienes lo señalan diciendo que son invasores", ha apuntado.

Torres ha explicado que "a un invasor se le combate" y un bebé de tres meses "no es un invasor" ni "un niño de nueve años que llora en Ceuta porque ha cruzado a nado y quiere volver con su mamá".

Para el ministro, "las personas que llegan fallecidas en ese cayuco son víctimas y otros lo que hacen es intentar eso, criminalizarles con mentiras y con bulos".