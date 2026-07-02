Torres critica la "diatriba loca" del PP con la 'ley de nietos': "Ahora ya no sabe dónde meterse"

Archivo - El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, durante su comparecencia ante los medios de comunicación, en la sede del Ministerio, a 24 de julio de 2024, en Madrid (España). Torres ofrece esta rueda de prensa un - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha calificado este jueves de "diatriba loca" la posición del PP en torno a la llamada 'ley de nietos' que permite a hijos y nietos de españoles que emigraron recuperar la nacionalidad sin residir en España.

"Ahora ya no sabe dónde meterse cuando lo que tiene que hacer es pedir perdón", ha señalado a los periodistas a la salida de una reunión con la Asociación de Memoria Histórica de Tenerife, afeando que se haya atacado a una "magnífica jurista con un altísimo recorrido en las administraciones públicas de distinto color político y absolutamente cualificada" porque es la hermana del ministro Óscar Puente.

Torres ha recordado que cuando el PP gobernaba en 2002 ya se ampliaron los derechos de quienes vivían en el exterior después de dos modificaciones bajo gobiernos de Felipe González, "luego lo hizo Zapatero con la ley del 2007 y ahora Pedro Sánchez con la ley del 2022".

El ministro ha señalado que los descendientes de españoles "debían haber tenido" la nacionalidad porque sus antepasados "jamás se hubiesen marchado" si no fuera por las consecuencias de una dictadura que "ahogó las libertades" y generó efectos económicos.

No en vano, ha indicado que "muchos tuvieron que marcharse porque no había ningún futuro en un país que estaba en la Edad Media frente al avance que se daba en Europa, que fue fruto de la Segunda Guerra Mundial y de la victoria frente al fascismo y frente al nazismo, y muchos de ellos incluso tuvieron que irse porque eran perseguidos durante esos años por su orientación de género y sexual".

Torres entiende que la ley de memoria democrática "compensa en cierta medida" esta situación e incluso sostiene que "tienen razón quienes dicen que tenía que haberse hecho 40 años antes".

De hecho, ha resaltado que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, estuvo hace unos años en Argentina pidiendo al Gobierno de España que avanzara "en darle derechos a los que estaban viviendo fuera" y ahora le "con mentiras", diciendo que esto se hace porque se quiere "adulterar" el censo.

"Cada uno vota lo que le da la gana votar, ¿es que ya él sabe lo que van a votar las personas que viven en el exterior", se ha preguntado.

El ministro ha explicado que hay 2,4 millones de personas que en octubre de 2025 habían manifestado su voluntad de acreditarse y si el Gobierno hubiese "corrido", habría dos millones de personas y hay entre 300.000 y 500.000.

Además ha rechazado que se critique "a quienes firman los documentos y son funcionarios que dan fe pública" con lo que "extienden la sombra de la duda a representantes de la administración que lo hacen con la honestidad y la honradez que supone ser fedatarios públicos".

Para Torres, "es una alocada carrera sin ningún sentido en la que quedan absolutamente en ridículo por su incoherencia, por su cinismo y por su hipocresía".