Torres critica que la educación "haya dejado de ser una prioridad" para el Gobierno de Canarias

El secretario general del PSOE Canarias, Ángel Víctor Torres - CEDIDO POR PSOE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE Canarias, Ángel Víctor Torres, ha criticado este viernes que la educación "haya dejado de ser una prioridad" para el actual Gobierno de Canarias conformado por CC y PP.

Por ello, según ha informado el partido socialista, se ha comprometido con representantes del Consejo Escolar de Canarias, la Plataforma 5% para Educación y sindicatos del sector a "devolver" la educación al centro de la acción del Ejecutivo regional.

Torres denunció que la planificación presupuestaria presentada por el Gobierno de Canarias sitúa la inversión educativa por debajo del 4% del PIB, alejándose del objetivo del 5% establecido por la Ley Canaria de Educación.

Además, recordó que durante el Gobierno del Pacto de las Flores la inversión en educación pasó del 3,6% del PIB en 2019 al 4,6% en 2023, "la cifra más alta alcanzada hasta ese momento", acercando a Canarias al cumplimiento del mandato legal.

"Quedó una tarea sin concluir porque hacía falta más tiempo, pero nuestra voluntad es retomarla", afirmó Torres, quien contrapuso ese modelo con las políticas desarrolladas por el actual Ejecutivo.

A su juicio, el Gobierno presidido por Fernando Clavijo ha reducido el peso de la educación pública en sus prioridades, mientras favorece otros ámbitos mediante decisiones fiscales y presupuestarias que, según indicó, restan capacidad de inversión a los servicios públicos.

Por su parte, durante la reunión también se abordaron cuestiones como la educación de 0 a 3 años, la financiación de las universidades públicas, el incremento del abandono escolar y la necesidad de reforzar la transparencia en las ayudas destinadas a centros privados.

Asimismo, Torres defendió el esfuerzo realizado por el Gobierno de España en materia educativa, destacando el incremento de la financiación estatal destinada a Canarias durante los últimos años y la reciente aprobación de cerca de nueve millones de euros para adaptar los centros educativos no universitarios a las altas temperaturas y mejorar sus condiciones de sostenibilidad.

El secretario general socialista reivindicó igualmente las medidas impulsadas durante el Pacto de las Flores, entre ellas el incremento de más de 3.000 docentes en el sistema educativo canario y la gestión del proceso de estabilización del profesorado, que permitió preservar más de 2.000 puestos de trabajo.