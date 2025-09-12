Torres dice que "no es creíble" que Clavijo diga que Vox es "fascista" cuando CC pacta en los ayuntamientos canarios

El secretario general del PSOE de Canarias, Ángel Víctor Torres, en un encuentro con cargos públicos del partido - PSOE

El ministro de Política Territorial carga contra los "anuncios vacíos" del Gobierno y le insta a gobernar con "responsabilidad"

LA LAGUNA (TENERIFE), 12 (EUROPA PRESS)

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha dicho este viernes que "no es creíble" que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, diga que Vox es una formación "fascista" cuando su partido, Coalición Canaria, pacta con ellos en los ayuntamientos de Arona, Teguise y Granadilla.

Frente a ello aseguró ante los periodistas con motivo de una reunión de cargos públicos del PSOE canario que su partido se mantiene firme en su compromiso: "Nunca gobernaremos con Vox en Canarias. Somos coherentes y lo cumplimos".

Torres subrayó también que los problemas reales de la sociedad canaria "no se resuelven con propaganda ni con anuncios vacíos, sino con políticas públicas eficaces, recursos y decisiones valientes".

En ese sentido, reclamó al Gobierno de Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP) que ejerza sus competencias "con coherencia y responsabilidad" en lugar de "decir una cosa y hacer lo contrario".

EDUCACIÓN: RETROCESOS QUE AFECTAN A LAS FAMILIAS

Torres recordó que el Gobierno del 'Pacto de las Flores' que presidió en la legislatura pasada dejó proyectadas más de 2.000 plazas para la educación de 0 a 3 años, un plan que "hoy no se ha materializado", generando un grave perjuicio para muchas familias, y denunció la ruptura del programa de financiación con las universidades públicas canarias, una decisión que ha sido cuestionada por los propios rectores.

Asimismo, alertó de que las tasas de abandono escolar, que habían descendido durante los últimos años, han vuelto a repuntar con el actual Gobierno canario.

"No se puede retroceder en políticas educativas, porque lo que está en juego es el futuro de Canarias", señaló.

También puso en valor el esfuerzo realizado por el anterior Gobierno, que incrementó en 2.000 millones de euros la inversión en políticas sociales, especialmente en dependencia.

"Ese fue un trabajo reconocido por los informes oficiales de los servicios sociales y que supuso un alivio para miles de familias, sobre todo aquellas con menos recursos", afirmó.

Sin embargo, advirtió de que en el último año esa senda se ha interrumpido. "Hemos vuelto atrás, a los anuncios y a la propaganda, mientras muchas familias siguen esperando respuesta", añadió.

VIVIENDA: LA URGENCIA MÁS INMEDIATA

El secretario general socialista destacó que la principal preocupación de los ayuntamientos es el acceso a la vivienda, y criticó que el actual Ejecutivo autonómico no haya entregado "ni una sola vivienda fruto de su gestión".

En este sentido, denunció que la carestía de los alquileres está afectando incluso a docentes, algunos de los cuales han tenido que renunciar a sus plazas o vivir en caravanas.

Torres defendió la necesidad de aprobar zonas tensionadas y de impulsar medidas efectivas, siguiendo ejemplos de otras comunidades autónomas como Cataluña, y reclamó la implantación de la tasa turística, "una medida justa que permitiría que los más de 18 millones de visitantes que recibe Canarias contribuyan a mejorar nuestras infraestructuras, proteger el medio ambiente y reforzar los servicios públicos".

Torres también recordó que CC y PP prometieron bajar dos puntos el IGIC, un compromiso que, según afirmó, "se ha convertido en el mayor engaño electoral de los últimos años, porque no lo van a cumplir en toda la legislatura".

Asimismo, reivindicó que el PSOE es "el partido que ganó las elecciones autonómicas, el que tiene mayor número de alcaldes y alcaldesas y el único con representación parlamentaria en todas las islas".

En esa línea, subrayó que la organización seguirá ejerciendo una oposición firme y constructiva, defendiendo la igualdad, la equidad social y unas políticas públicas al servicio de la mayoría.

"Canarias necesita coherencia, responsabilidad y soluciones reales, no anuncios vacíos. Y ahí es donde el Partido Socialista seguirá estando, con propuestas y con trabajo", destacó.