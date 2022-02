Torres niega ser un "sumiso" ante Sánchez y aclara que Canarias es la segunda región con más litigios contra el Gobierno

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha negado que sea un "sumiso" ante Pedro Sánchez --tal y como afirman desde la oposición-- y ha querido recordar que Canarias es la segunda Comunidad Autónoma, junto a Cataluña, que más litigios tiene abiertos contra el Gobierno de España.

El presidente, que hoy ha participado en un nuevo Encuentro SER, ha admitido que ha habido "maltrato" a Canarias por parte de los distintos Gobiernos del Estado y cuestiones que había que hacer un esfuerzo para hacérselas entender, incluso llegando al enfrentamiento.

No obstante, Ángel Víctor Torres considera que "sólo quejarse no es rédito para Canarias". "También hay que reflexionar porque, si tú te quejas y no consigues nada, te queda la melancolía", afirmó.

En este sentido, Torres destacó que gracias al mayor diálogo con el Gobierno de Sánchez se han conseguido logros como los 1.144 millones de fondos europeos, la disposición adicional de los ERTE o la última prórroga de la RIC.

En su opinión, habría que reflexionar si la pobreza estructural, el desempleo juvenil o la brecha entre mujeres y hombres que hay en Canarias "es consecuencia o no de que se ha tenido una política más del enfrentamiento que de los acuerdos".

Es más, el jefe del Ejecutivo canario incidió en que en estos años se ha podido superar la situación "dramática" derivada de la pandemia porque Europa "ha estado a la altura" y porque ha habido una relación con el Gobierno de España, que "también ha respondido".