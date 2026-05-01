Torres pide a Clavijo que tome más medidas contra la guerra de Irán "sin esperar" por la UE o el Gobierno central

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres - Europa Press Canarias - Europa Press

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 1 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y secretario general del PSOE canario, Ángel Víctor Torres, ha reclamado este viernes al Gobierno de Canarias que tome más medidas para hacer frente a los efectos de la guerra en Irán "sin esperar" por la UE o el Gobierno central.

En declaraciones a los periodistas con motivo de la manifestación por el 'Día Internacional del Trabajo' ha indicado que el Ejecutivo canario tiene "ingresos históricos" con récord en la recaudación del IGIC y tanto CC como PP defendieron en campaña electoral que lo bajarían en dos puntos y ya se han cumplido tres años de legislatura.

Por ello ha instado al Gobierno canario a "tomar decisiones" para aliviar la cesta de la compra dado que tiene "fondos extraordinarios" y en línea con lo que han hecho otros gobiernos autonómicos, caso de País Vasco, Cataluña o Baleares.

"Creo que con bajar el IGIC al 0% para el pan, la mantequilla y el café, no vamos a solucionar los graves problemas que tiene nuestra sociedad, hay recursos", ha señalado.

Torres ha minusvalorado la moción impulsada por CC en el Congreso para que el Gobierno de España exija a la Unión Europea que se flexibilice la regla de gasto para Canarias y Baleares --con apoyo de Sumar-- dado que algunas propuestas "ya se han hecho", como solicitar la ampliación de plazos de los fondos europeos.

No obstante, ha dicho que el Gobierno de España "va a seguir tendiendo la mano institucionalmente al Gobierno de Canarias", tal y como ya se ha hecho con la aportación de algo más de 15 millones de euros al decreto canario 'anticrisis', el 50% del total.