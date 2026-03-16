Torres se pregunta si al PP le están "sirviendo de algo" los adelantos electorales porque sigue a expensas de Vox

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, interviene tras presidir la constitución de la Comisión Mixta para la reconstrucción y recuperación tras los daños provocados en la Comunitat Valenciana por la dana, a 18 de f - Jorge Gil - Europa Press

SANTA CRUZ DE TENERIFE 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se ha preguntado este lunes si al PP le están "sirviendo de algo" los adelantos electorales autonómicos ya que sigue "dependiendo" de las "imposiciones" de la "ultraderecha", en referencia a Vox.

En declaraciones a los periodistas con motivo de su participación en el 'Foro Horizonte RUP' ha reconocido la victoria y el crecimiento electoral de PP pero al mismo tiempo ha comentado que Vox "también crece".

Como ejemplo de como Vox condiciona al PP ha resaltado como en Baleares se ha derogado la ley de memoria democrática o como en Canarias habría que saber "que opina" de las RUP cuando "defiende el centralismo y que todo se tenga que hacer desde Madrid" o "que haría" el PP si gobernara con Vox a nivel estatal con los menores migrantes no acompañados pues lo que propone es deportar, "que no se puede hacer con el derecho internacional", o se quedan en la frontera.

"Dicho de otro modo, en los lugares como Canarias es donde se hace más claro lo importante que son gobiernos que apuesten por la descentralización y cada una de las comunidades autónomas", ha indicado.

Sobre el papel del PSOE en las elecciones de Castilla y León ha comentado que su candidato, Carlos Martínez, "ha hecho una magnífica campaña" que ha quedado refrendada en el aumento de dos escaños más. "Los que decían que el Partido Socialista se iba a derrumbar, que no iba a aguantar, que iba a perder apoyos, los hemos aumentado dos diputados más", ha señalado.

