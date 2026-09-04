Torres ve "histórica" la nueva financiación para Canarias y afea al PP isleño que se haya quedado fuera

El ministro de Hacienda, Arcadi España (i), y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres (d), durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que preside en la sede del Ministerio de Hacienda, en el Edificio - Jesús Hellín - Europa Press

SANTA CRUZ DE TENERIFE 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha dicho tildado este viernes de "histórica" para Canarias la aprobación de la nueva financiación autonómica en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) a la espera de la votación en el Congreso.

En una declaración difundida por su departamento ha destacado que 17 años después de la última reforma, la comunidad autónoma cuenta con una "propuesta actualizada" que supone para Canarias más de 1.300 millones de euros más al año que se puedan usar sin condiciones para fortalecer los servicios públicos.

"Es una magnífica noticia para Canarias que ha salido adelante con el voto del Gobierno de España, el voto de Cataluña y el voto también del Gobierno de Canarias y por tanto es para estar muy contentos", ha destacado.

En esa línea ha comentado que el Gobierno central va a hacer ahora "todos los esfuerzos" para que el nuevo sistema salga adelante con los votos necesarios al tiempo que ha lamentado que el PP canario "no ha querido estar" y no ha acudido a la votación --Canarias ha estado representada por la consejera de Presidencia, Lady Barreto--.

Según Torres, el PP de las islas "ha preferido seguir las indicaciones de su organización política y de Alberto Núñez Fijó en vez de defender los intereses de Canarias y eso no puede ser aceptado por los canarios y canarias porque no estamos para perder 1.300 millones de euros más al año para las políticas esenciales de nuestra tierra".