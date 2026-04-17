Torres ve "menos fuerte" a Feijóo al frente del PP y "a merced" de Vox tras el pacto en Extremadura

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres - Eduardo Briones - Europa Press

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 17 (EUROPA PRESS)

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha dicho este viernes que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, es hoy "menos fuerte" y "manda muchísimo menos" en su partido al estar "a merced de la ultraderecha" tras el pacto de Gobierno en Extremadura.

En declaraciones a los periodistas tras una visita a FEAGA ha comentado que el PP ya "no es un partido conservador" sino de "derecha extrema", hasta el punto de que por "intentar conseguir el poder" es capaz de "hacer suyos" los postulados de Vox, como demuestran sus "bulos" contra el proceso de regularización de migrantes.

Torres ha cargado contra la presidenta del PP extremeño, María Guardiola, porque para "preservar" su presidencia "mete" en el Gobierno autonómico a Vox, un partido que "deshumaniza y señala" a los migrantes y además le entrega la gestión de la inmigración.

Ha comentado que Vox pretende retirar las subvenciones para las ONG que trabajan con el fenómeno migratorio y deportar a los menores, algo que "no se puede hacer" porque "lo impide el derecho internacional", por lo que acabarán en regiones frontera como Canarias, "hacinados en unas condiciones deplorables".

El ministro ve una "incoherencia absoluta" la posición del PP contra el proceso de regularización dado que ya se realizó otra en la época de José María Aznar como presidente, que afectó a medio millón de personas, y con la utilización de la red de Correos, de la que Feijóo era presidente.

Ha negado que la medida suponga un "efecto llamada" porque afecta a migrantes que hubieran llegado a España antes de acabar el año pasado y acreditaran al menos cinco meses y además es "absolutamente necesaria en lo social, en lo económico y fundamentalmente en lo humanitario".

En esa línea cree que el Partido Popular se opone "por una cuestión electoral" porque hay comunidades que "dicen que lo van a impugnar", pero no Andalucía, donde hay muchísimas personas que se van a regularizar y puede ser "un palo para Moreno". "Son capaces de decir blanco y negro a la vez, son capaces de caer en la más absoluta contradicción", ha comentado.

Asimismo ha señalado que son "incapaces de condenar" lo que ha ocurrido en el Congreso cuando "un diputado de Vox sube al estrado, recordando lo que ocurrió el 23 de febrero del año 81, con el golpe militar que se pretendía hacer y acosa a la segunda autoridad de España, que es la presidencia del Congreso".

Para Torres, "ha llegado a tal actuación de sumisión que la verdad es que ha dejado de ser un partido estable".