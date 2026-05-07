Trabajadores portuarios se manifestarán ante el Parlamento y estudian bloquear la llegada del crucero con hantavirus

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 7 May. (EUROPA PRESS) -

El sindicato de trabajadores del Puerto de Tenerife ha convocado para este viernes una manifestación ante el Parlamento de Canarias, entre las 12.00 y las 14.00 horas, con el fin de exigir medidas de seguridad ante el atraque previsto el próximo domingo en el puerto industrial de Granadilla del crucero 'MV Hondius'.

La concentración se celebra el bajo el lema "Para el trabajo no... para el riesgo sí. Tenerife se respeta. No somos de segunda. Protocolos de seguridad ya".

Incluso, según ha avanzado 'Televisión Española', estudian bloquear la llegada del crucero a puerto si no se cumplen sus medidas, se les da más información y se fija un protocolo de seguridad claro con remolcadores y Equipos de Protección Individual (EPI), entre otros aspectos.