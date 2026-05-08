Trabajadores portuarios se manifiestan contra el crucero con hantavirus: "Si hay que bloquearlo, se bloquea"

Trabajadores portuarios se concentran en el Parlamento de Canarias contra la llegada del crucero con hantavirus a Tenerife - EUROPA PRESS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 8 May. (EUROPA PRESS) -

Una veintena de personas, convocadas por el colectivo Trabajadores Portuarios de Tenerife, se ha concentrado este viernes en las inmediaciones del Parlamento de Canarias para mostrar su rechazo a la llegada del crucero 'MV Hondius' a la isla por no disponer de información y protocolos de seguridad.

"Si hay que bloquearlo se bloquea", ha comentado a los periodistas la portavoz, Elena Ruiz, ya que hay "mucha gente con miedo" que trabaja en el puerto industrial del Granadilla por lo que van a reunirse de cara a lo que puedan hacer en la jornada del próximo domingo.

Ha insistido en que los trabajadores, al grito de "queremos trabajo no enfermedad" están "muy preocupados", y ha reprochado al presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Suárez, que no haya respondido a un escrito con las demandas del colectivo.

"Son bastantes las llamadas que recibo, como proceder, que van a hacer el domingo, si se quedan, si se van, si no trabajan, porque ellos están con mucho miedo, están diciendo que si vienen y si toco algo y si cómo va a ser", ha detallado.

Ha apuntado que en el puerto de Granadilla trabajan unas 55 personas que están "desinformadas" porque falta un "protocolo real" para los trabajadores, al tiempo que ha mostrado sus dudas con la operación de fondeo dado que "normalmente está habilitado" el puerto de Santa Cruz de Tenerife para hacer esa maniobra.

Así, ha puesto como ejemplo que si se da una emergencia a bordo en ese buque y "hay que salir" no hay remolcadores suficientes, pues si se deriva el de la capital se "desatiende" su puerto, y si hay que usar una "falúa" se puede ver afectada la operativa para llevar alimentos o medicamentos.

"El teléfono desde esta mañana no me ha parado", ha asegurado, subrayando que muchas trabajadores le preguntan que hacen el domingo pues no han "recibido nada" sobre el protocolo y las medidas a tomar. "Somos trabajadores, nosotros no somos plátanos canarios deambulando por el puerto, transitamos ese puerto", ha indicado.

En esa línea ha afirmado que los trabajadores quieren saber si tienen que usar mascarilla, por ejemplo.

Ruiz ha precisado que no están en contra del crucero pero sí de la falta de información y protocolos de seguridad. "Para el trabajo estamos en segunda fila pero para un riesgo estamos en primera fila, no lo veo bien y menos sin saber qué hacer y como adoptar las medidas", ha indicado.