Los trabajadores portuarios respaldan la posición del Gobierno canario sobre el hantavirus y piden "máxima seguridad"

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores portuarios de Canarias han expresado este jueves su apoyo a la posición expresada por el Gobierno regional sobre la crisis del hantavirus y exigen que toda la operativa relacionada tenga lugar desde criterios de "máxima seguridad".

"Manifestamos nuestro respaldo a la posición defendida por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, frente la decisión del Gobierno de España por cuanto afecta directamente al territorio canario, a su ciudadanía y a la actividad portuaria", ha expresado el sindicato mayoritario, la Coordinadora estatal de trabajadores del mar, a través de un comunicado.

Así, celebran que el buque permanezca fondeado y no se autorice su atraque, además de pedir "máximas medidas de seguridad y EPIs" tanto para trabajadores como para ciudadanos que puedan verse afectados.

Por último, resaltan que su posición se enmarca únicamente en un criterio de "seguridad sanitaria" y no respaldan ninguna manifestación, concentración ni paralización de infraestructuras o instalaciones.