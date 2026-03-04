Los trabajos de acondicionamiento de la GC-20 obliga a cortar zonas en Arucas (Gran Canaria) a partir de este jueves

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Infraestructura Viaria del Gobierno de Canarias, ha informado este miércoles de que habrá nuevas incidencias al tráfico a partir de este jueves, 5 de marzo, debido a las obras de la circunvalación de Arucas (Gran Canaria) para realizar el acondicionamiento de la GC-20, entre el kilómetro 3+400 y el 4+870.

Los trabajos, que se ejecutan en el municipio de Arucas, obligarán al cierre del carril de entrada, además del de salida que ya está cortado, de la glorieta de la Cruz Roja, para poder realizar el entronque con la nueva glorieta y completar las actuaciones pendientes en la zona, según ha informado la Consejería regional de Obras Públicas en nota de prensa.

El corte se iniciará este jueves, 5 de marzo, y se mantendrá hasta el 1 de abril. En ese periodo el tráfico deberá utilizar otras salidas de los enlaces próximos, como los accesos de Visvique, Hoya de San Juan o la estación de servicio, en función del destino de los usuarios.

La actuación forma parte de los trabajos de mejora de la vía GC-20, que tiene como fin optimizar la seguridad y la funcionalidad del tráfico en el entorno de Arucas, así como sus conexiones con Las Palmas de Gran Canaria.

Por ello, desde la Dirección General de Infraestructura Viaria se aconseja a los conductores planificar sus desplazamientos teniendo en cuenta estas afecciones temporales, además de circular con especial prudencia y atender a la señalización provisional instalada en la zona.