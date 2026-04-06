Los trabajos de refuerzo del muro de Miller Bajo, en Las Palmas de Gran Canaria, continúan tras aparecer fisuras

Trabajos para afianzar el muro de Miller Bajo, en Las Palmas de Gran Canaria - AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del área de Urbanismo de la Concejalía de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, y en coordinación con la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística (GEURSA), continúa con los trabajos de refuerzo y estabilización del muro situado en el número 5 de la calle Nicolás Monche López, en el barrio de Miller Bajo, tras aparecer fisuras en la estructura ante las lluvias asociadas a la borrasca 'Therese'.

Los trabajos que se están llevando a cabo se centran en la retirada de la parte superior del muro, que presenta un mayor grado de deterioro, así como la instalación de un sistema de drenaje en la trasera para reducir la acumulación de agua y aliviar la presión sobre la estructura.

Estas intervenciones, explica el ayuntamiento capitalino en nota de prensa, permitirán "consolidar el conjunto y mejorar" su comportamiento estructural ante futuras precipitaciones.

Los trabajos, apuntan, se inician tras la detección de grietas verticales de distinto ancho, "más acusadas" en la parte superior del muro, provocadas por el empuje del terreno y la acumulación de agua.

Esta situación motivó el pasado 24 de marzo el desalojo preventivo de 11 personas residentes en el edificio para garantizar su seguridad mientras se evaluaba la evolución de la incidencia.

Tras el desalojo, el estudio topográfico encargado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha determinado que el desplazamiento registrado, de entre 10 y 15 centímetros, se producía hacia el interior de la estructura, descartando riesgos hacia el exterior o afecciones a los edificios colindantes.

Este análisis, señalan, permitió el regreso de las personas residentes a sus viviendas aunque los estudios técnicos confirmaron la necesidad de intervenir para garantizar la estabilidad de la construcción.