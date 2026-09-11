Los trabajos de rehabilitación del firme en la GC-10, a su paso por Telde (Gran Canaria) comienzan este domingo

Cierre del tramo de la GC-10 donde se van a realizar los trabajos de asfaltado - CABILDO DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Obras Públicas e Infraestructura, Arquitectura y Vivienda del Cabildo de Gran Canaria comenzará este domingo, 13 de septiembre, los trabajos de rehabilitación del firme en un tramo de la Avenida del Cabildo (GC-10), que va desde Las Remudas hasta la rotonda de Las Tazas, en dirección a La Garita, en el municipio de Telde.

La intervención, que cuenta con un presupuesto de 300.000 euros, se desarrollará en horario nocturno con el fin de "mejorar las condiciones de seguridad y comodidad" para los usuarios de esta vía, según ha informado el Cabildo de Gran Canaria en nota de prensa.

La duración de los trabajos se prevé que sea de diez noches, de domingo a jueves, motivo por el que indican será necesario proceder al cierre temporal de la circulación en la Avenida del Cabildo desde este domingo, 13 de septiembre, de 22.30 a 06.00 horas.

La rehabilitación del firme se ejecutará en ambos sentidos de la GC-10, por lo que la actuación se hará en dos fases. Así en la primera se asfaltará el tramo entre el campo de fútbol de Las Remudas y la rotonda de Las Tazas, por lo que desde las 22.30 horas del domingo, día 13, y los días sucesivos, se cerrará al tráfico la Avenida del Cabildo desde San Juan y San Gregorio hacia la GC-1.

Al respecto, como itinerario alternativo, indican la posibilidad de que los vehículos que se dirijan desde Telde a la GC-1 circulen por la carretera de Melenara (GC-102) hasta el Cruce de Melenara y allí incorporarse a la autovía; mientras que si circulan desde el sur por la GC-1, el acceso a La Garita tendrá que hacerse por La Estrella y desde ahí por el Vial Costero (GC-116).

En cuanto a la segunda fase, que se prevé empezar el domingo, 20 de septiembre, se repavimentará el tramo de la Avenida del Cabildo que va desde la rotonda de Las Tazas hasta la altura del campo de fútbol de Las Remudas, lo que implica el cierre del acceso desde la GC-1 al casco de Telde por la GC-10.

En este caso, los vehículos que procedan desde el norte por la autovía GC-1 podrán acceder a San Juan y San Gregorio a través de Las Remudas, atravesar el barrio e incorporarse a la Avenida del Cabildo pasado el corte; mientras que los que vengan desde el sur tendrán que entrar al casco de Telde a través del Cruce de Melenara.

Respecto a los trabajos a ejecutar consistirán en el fresado de las zonas deterioradas que así lo requieran, la reposición del firme mediante la extensión de una nueva capa de mezcla bituminosa de cinco centímetros de espesor y la correspondiente renovación de la señalización horizontal.

Esta actuación forma parte del plan de renovación del pavimento de toda la GC-10 del que ya se han ejecutado varios tramos en la zona más cercana al casco de Telde en los últimos meses. Ahora, con la ejecución de este tramo, se inicia el asfaltado de los más cercanos a La Garita, que se completarán en los próximos meses.

El Cabildo de Gran Canaria ruega a los conductores que extremen la precaución, respeten la señalización provisional y planifiquen sus desplazamientos con antelación para minimizar las molestias derivadas de estos trabajos de mejora de la red viaria insular.