Transportistas, consternados por el accidente de guagua en La Gomera, piden "prudencia" y esperar por la investigación

Accidente de autobús, a 10 de abril de 2026, en San Sebastián de La Gomera, Canarias (España). Al menos una persona ha muerto y 14 han resultado heridas, tres de ellas graves, este viernes tras precipitarse un autobús turístico por un barranco en La Gomer - Europa Press Canarias - Europa Press

SANTA CRUZ DE TENERIFE 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Federación de Transportes de Canarias (FET), José Ángel Hernández, ha afirmado este lunes que en el sector hay una "absoluta consternación" tras el accidente de una guagua turística en La Gomera el pasado viernes que dejó un fallecido y 27 personas heridas.

En una entrevista concedida al programa 'A Buenas Horas... con José Luis Martín' que se emite en plataformas digitales recogida por Europa Press ha señalado que el siniestro es un "infortunio" y apelado a la "prudencia" ante la investigación abierta por la Guardia Civil.

"Independientemente de que la empresa tenga todo correcto, que no haya ninguna culpa del chófer y que no haya nada achacable a nuestro sector, nos deja tremendamente tocados porque nosotros lo que vendemos es la seguridad y la tranquilidad de nuestros pasajeros y aunque sea pues un infortunio nos toca muy de lleno", ha señalado.

Ha aclarado que la federación se ha puesto al servicio de la empresa afectada y del Cabildo de La Gomera para colaborar en lo que sea preciso y destacado que tras la primera inspección ocular "parece que hubo algún tipo de fallo en los frenos que impidió que el conductor pudiera controlar el vehículo.

Hernández ha indicado que el transporte colectivo por carretera "es la modalidad más segura" y "se convierte en noticia" cuando hay un accidente como el de La Gomera "porque nunca pasa", ya que "todos los días" hay accidentes entre coches.

"A nosotros nos encantaría no salir nunca, pero por pura estadística, alguna vez nos ha de tocar", ha señalado, subrayando también que detrás de un accidente "hay una empresa, una familia que son los dueños de los vehículos que a lo mejor no han tenido ningún tipo de error, ni de infracción, ni de falta de cuidado" y el propio conductor, "al cual no se le puede estar atacando sin saber lo que ha sucedido".

De hecho, ha comentado que si finalmente se detectara que ha habido "algún tipo de negligencia" la propia federación pediría que se adopten las "consecuencias oportunas" pero entiende que ahora "lo más relevante es preocuparse por las víctimas y tratar de ayudarlas en todo lo posible".

En esa línea ha comentado que las autoridades también tendrán que revisar las medidas de seguridad de las vías para poder garantizar que al menos estén en las mejores condiciones posibles.

El presidente de la FET ha comentado también que al conductor se le proporciona apoyo psicológico tras el accidente porque es "fundamental" y tras la baja médica pertinente, la reacción de cada persona es diferente pues para algunos "la mejor manera de superar una experiencia traumática es volver a enfrentarse a ella" y para otros, disponer de más tiempo por lo que es normal que haya "cierta flexibilidad" con estas personas.

En su opinión, un accidente "hay que tratar de superarlo y si fuera posible pues que se reincorpore a sus labores profesionales lo antes posible por su bien y el de todas las personas que le rodean".