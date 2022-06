El tranvía de Tenerife y Titsa promocionan la campaña de donación de sangre del ICHH

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Metrotenerife y Titsa, empresas de transporte del Cabildo de Tenerife, han renovado el convenio de colaboración con el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH) que permitirá difundir la campaña 'Donar sangre es un acto de solidaridad' durante los próximos meses para concienciar sobre la importancia de la donación de sangre.

El tranvía rotulado se ha presentado este lunes en la víspera de la celebración del 'Día del Donante' y a partir de este martes las guaguas emitirán en sus pantallas las campañas promocionales para incentivar la donación que el ICHH tiene en marcha.

El consejero insular de Movilidad y presidente de Metrotenerife y Titsa, Enrique Arriaga, y la presidenta del ICHH, María Teresa Gutiérrez, ratificaron la suscripción de este convenio con la presentación de la imagen de la campaña que, en los próximos dos meses, se publicitará en un tranvía rotulado.

El director insular de Movilidad, José Alberto León, también asistió a este acto de presentación que tuvo lugar en la parada Intercambiador en Santa Cruz.

Arriaga explicó que la víspera del Día del 'Donante', que se celebra mañana martes, se activa la nueva campaña del ICHH en el transporte público colectivo de la isla.

"Colaboramos para difundir la necesidad de hacer donaciones de sangre, ya que es vital mantener stocks con cantidades que puedan satisfacer las necesidades sanitarias. Se trata de una responsabilidad de todos y apelamos a la solidaridad de la población a través de esta campaña que publicitamos en nuestro tranvía", indicó.

Arriaga insistió en el impacto que tiene la rotulación de un tranvía y se estima que en un mes la campaña puede llegar a unos cinco millones de visualizaciones, recoge una nota del Cabildo.

La presidenta del ICHH, María Teresa Gutiérrez, agradeció al Cabildo, a Titsa, Metrotenerife y a Publiservic el compromiso con la donación de sangre y destacó que cada día Canarias necesita 300 bolsas de sangre.

"Esta visibilidad nos ayuda a dar un paso en este acto de responsabilidad social con nuestro sistema sanitario", comentó.

REQUISITOS PARA LA DONACIÓN

Los requisitos básicos para donar sangre son presentar un buen estado de salud general, tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y, en el caso de las mujeres, no estar embarazadas.

Además, en las circunstancias actuales es preciso cumplir algunos requisitos adicionales como no presentar cuadros de tos o síntomas respiratorios, no haber sido diagnosticado o haber estado en contacto con personas afectadas por la COvid-19 y no haber viajado fuera de Canarias en los últimos 14 días.

Los hombres pueden donar un máximo de 4 veces al año y las mujeres 3, con un intervalo mínimo de 60 días entre donaciones.