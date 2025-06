El traspaso de autorizaciones al Gobierno de tierras raras en Fuerteventura podría estar en un plazo de dos a tres meses

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 12 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha avanzado este jueves que, en un plazo no superior a "dos a tres meses", las autorizaciones para la extracción de tierras raras en la isla de Fuerteventura podrían ser adquiridas por la comunidad autónoma, a traves del Instituto Tecnológico de Canarias y así blindar la posibilidad de que se activen estas acciones en la isla.

Asegura el presidente regional que, "con el compromiso de la empresa, de que no ejercerá efectivamente su derecho", el Gobierno busca blindar la posibilidad de que estas acciones se lleven a cabo en la isla. "Si nosotros anulamos el proceso, se lo puede pedir cualquier otra. Lo que no queremos es que ninguna otra empresa con la que no podamos tener la capacidad de influencia que tenemos en estos momentos pueda adquirir una licencia y que se pueda activar", ha dicho Clavijo en declaraciones a los medios de comunicación.

Sin embargo, ha precisado que hasta que no se modifique la Ley de Minería a través del Congreso de los Diputados, y hasta que no se tenga, además, el Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura, no se podrá anular por completo la posibilidad de nuevas autorizaciones y de que se lleve a cabo alguna prospección en esta materia.

"Lo que hacemos ahora con estas autorizaciones es arreglar un problema que generó el gobierno anterior. Lo que queremos ahora mismo es que se las quede la comunidad autónoma, y en ese proceso estamos y yo no creo que vaya a durar más de dos o tres meses, pero sí hay que hacerlo adecuadamente porque tenemos que tener la voluntariedad de la propia empresa, y eso tiene que quedar cristalizado en un acuerdo en el que la autorización pase a ser del Instituto Tecnológico de Canarias, que es una empresa pública del Gobierno", ha agregado.

PLAN ESTATAL DE VIVIENDA

Preguntado por la cuestión, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha puntualizado, además, que el Ejecutivo regional defenderá ante el Ministerio de Vivienda "la necesidad" de poder utilizar los remanentes de ayuntamientos y de cabildos y de la comunidad autónoma para poner "más recursos y dar un mayor impulso" a la vivienda en el marco del nuevo Plan Estatal de Vivienda.

Clavijo prevé que el encuentro entre el consejero del área en el Gobierno de Canarias y la responsable estatal pueda celebrarse la próxima semana. Y será en ese encuentro, ha dicho, donde habrá que despejar la "incógnita" de "cómo y cuando" se va a ingresar la inversión total y cuánto dinero podrá captar Canarias.

"Realmente trasladaremos la necesidad de poder utilizar los remanentes de ayuntamientos y de cabildos y de la comunidad autónoma para poner mas recursos y dar un mayor impulso a la vivienda, que bien nos hace falta en Canarias", ha dicho.

Ha ejemplificado la situación en las islas con la crisis de 2008, cuando se construían en Canarias 30.000 viviendas, pero que sin embargo, ahora, en "los años buenos", estas "no llegan a 3.000".

"Ahí hay una necesidad, por un lado, de hacer viviendas públicas, sin lugar a dudas, pero necesitamos que la iniciativa privada haga más viviendas. (...). Tenemos que ir regulando con la oferta, y poniendo más oferta para que con la demanda bajen los precios".