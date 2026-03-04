Una treintena de queserías participan este fin de semana en la IX Feria Europea del Queso que se celebra en Gran Canaria

Presentación de la IX Feria Europea del Queso que se celebra en Gran Canaria - CEDIDIO POR LA ORGANIZACIÓN

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una treintena de queserías artesanales de una docena de municipios de las islas, cerca de medio centenar de expositores, dos asociaciones, productores de Cataluña, Valladolid, Menorca, Cádiz, País Vasco, Galicia, Cáceres, Menorca, Málaga, Zamora y de Italia y Portugal participarán este fin de semana en la IX Feria Europea del Queso que se celebra en La Aldea de San Nicolás (Gran Canaria).

Según informa la organización, el presidente del Cabildo, Antonio Morales, ha destacado durante la presentación de la cita que "la isla es un territorio diverso, donde conviven distintos modelos de gestión, cada uno con su propia personalidad, vinculados a nuestro patrimonio, nuestros valores y nuestra identidad".

Además, ha subrayado la importancia de la protección del territorio y del paisaje como "elementos fundamentales para la subsistencia y el equilibrio de la isla", y puso en valor el papel del sector primario como "un sector estratégico que contribuye a diversificar la economía y a generar actividad productiva".

También, ha resaltado la importancia de iniciativas que permiten visibilizar el trabajo de las queserías de Gran Canaria, contribuyendo a la dinamización económica y al reconocimiento del esfuerzo de los productores y productoras de la isla.

"UNA FERIA CONSOLIDADA" QUE REIVINDICA EL TALENTO CANARIO

Por su parte, el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, ha valorado esta cita como "una feria consolidada" que reivindica el talento canario.

"A veces no somos conscientes de lo importantes que somos, porque Canarias es de las partes del mundo que mejor queso produce, con más premios internacionales y la región que más queso consume, y estas ferias vienen a corroborar que tenemos una identidad en torno al queso, la trashumancia, el pastoreo y esa manera de moldear las islas que aportan los ganaderos", dijo.

Mientras, el alcalde de La Aldea, Pedro Suárez, ha celebrado que esta "no es solo una cita gastronómica, sino una apuesta estratégica" porque la Feria Europea del Queso funciona como "una herramienta para relanzar tradiciones, reconocimiento al trabajo en el sector y el esfuerzo de ganaderos y queserías".

Finalmente, la presidenta de la Mancomunidad del Norte de Gran Canaria, María del Carmen Rosario, ha destacado el valor estratégico y simbólico de este encuentro.

"Para la Mancomunidad del Norte es una gran responsabilidad y un importante reto organizar, un año más, esta Feria que se ha convertido en un evento de primer orden del mundo gastronómico y de dinamización del sector quesero y ganadero dentro y fuera de nuestras islas", apuntó.