Tres estudios de videojuegos en Canarias viajan a la Gamescom Asia, en Tailandia, la mayor feria del sector

SANTA CRUZ DE TENERIFE 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tres estudios de videojuegos de Canarias han viajado desde el pasado 16 de octubre a Bangkok para asistir a una de las mayores ferias del sector de los videojuegos del mundo: la Gamescom Asia. En esta edición, la iniciativa internacional ha elegido Tailandia para poner en común las últimas tendencias del mercado.

En concreto, Drakhar, Foxter y MoonMana han participado en esta oportunidad para crecer internacionalmente en una industria en la que, expone el Ejecutivo en una nota, el crecimiento "pasa por ser global". Asimismo, enfatizan, desde Canarias desarrollan productos que "llaman la atención" de las principales compañías asiáticas. Precisan que el ecosistema canario, la relación público - privada, y las colaboraciones entre las empresas son "una ventaja competitiva" para la industria en la que ya comienza a posicionarse Canarias.

Recuerda el Gobierno de Canarias que, con la marca Canary Islands Games, se busca "favorecer" la participación de estas empresas, a través de las asociaciones regionales, como son Acadevi y Arcadev. Destaca, así, el posicionamiento de esta marca creada en 2022 por Proexca y la Zona Especial Canaria, conocida no sólo por las empresas europeas o americanas asistentes, sino también por algunas asiáticas.

SOBRE LA FERIA EN ASIA

La Gamescom Asia reúne a desarrolladores, publicistas, inversores y medios de todo el mundo. Participar en ella ayuda a establecer contactos, presentar proyectos, buscar financiación y descubrir las tendencias del mercado, "de los más dinámicos y con mayor potencial de crecimiento". Esta edición ha reunido ofreció B2B, networking y Speed Dating entre desarrolladores, publishers e inversores.

En concreto, la feria ofrece una programación pensada para impulsar el negocio y el intercambio de conocimiento en la industria del videojuego. Incluye una zona de exposición, donde las empresas presentan productos, servicios y tecnologías, conferencias y talleres sobre desarrollo, marketing, inteligencia artificial y plataformas, espacios de networking y matchmaking que facilitan conexiones estratégicas entre profesionales.

Además, cuenta con un área dedicada a eSports y entretenimiento, con competiciones en vivo y demostraciones de juegos.