Tres heridos, entre ellos dos menores, tras una colisión de varios vehículos en la TF-1

SANTA CRUZ DE TENERIFE 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Tres personas, entre ellas dos menores de edad y una mujer adulta de 46 años, han resultado heridas este viernes tras producirse la colisión entre varios vehículos en la TF-1, en sentido Santa Cruz de Tenerife, en el punto kilométrico 37 aproximadamente, en Arico, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 11:13 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el accidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió a los afectados, que presentaron heridas de diversa consideración. Todos ellos precisaron de traslado en ambulancia al Centro de Salud de San Isidro.

Por su parte, la Guardia Civil reguló el tráfico en la vía y realizó el atestado correspondiente.