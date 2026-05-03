Tres heridos, uno de ellos grave, tras la colisión entre dos vehículos en Guía de Isora (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 3 May. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado heridas, una de ellas graves, tras la colisión entre dos vehículos en la TF-47, en Guía de Isora (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 06:52 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, que había dejado a ocupantes de los vehículos atrapados en su interior, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió a los tres afectados, uno de ellos de carácter grave con un traumatismo craneoencefálico. Estabilizados, fueron trasladados en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, Hospital Universitario de Canarias y Hospiten Sur.

Finalmente, la Guardia Civil instruyó las diligencias.