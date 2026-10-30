Tres heridos graves en una colisión frontal entre dos turismos a su paso por Tuineje (Fuerteventura)

Accidente de tráfico en Fuerteventura - 112 CANARIAS

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 30 (EUROPA PRESS)

Una mujer, de 64 años, y dos hombres, de 75 años, han resultado heridos de carácter grave tras la colisión frontal de dos turismos a su paso por Tuineje, en la isla de Fuerteventura, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

El accidente de tráfico se ha producido en la carretera FV-2, sobre el punto kilométrico 37, a su paso por Tuineje, en la tarde de este jueves. Hasta el lugar se han trasladado bomberos de Tuineje que se encargaron de liberar a los tres afectados del interior de sus turismos y de asegurar los mismos.

Seguidamente el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió a la mujer que inicialmente presentaba traumatismo abdominal de carácter grave, por lo que fue trasladada en helicóptero medicalizado al Hospital General de Fuerteventura.

Asimismo atendieron a los dos hombres, uno de ellos con dolor torácico de carácter grave, mientras que el segundo presentaba traumatismo abdominal de carácter grave, por lo que ambos fueron trasladados al Hospital General de Fuerteventura.

En la zona también se personaron efectivos del Servicio de Conservación de Carreteras, que se encargaron de limpiar la vía, mientras que agentes de la Guardia Civil, instruyó el atestado correspondiente, y agentes de la Policía Local colaboraron en las tareas para facilitar el aterrizaje y el despegue del helicóptero.