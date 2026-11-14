Tres heridos tras el vuelco de un vehículo en la TF-5, a la altura de Santa Cruz de Tenerife

Archivo - Cecoes 112 - CECOES 112 - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado heridas este viernes tras el vuelco de un vehículo en la TF-5, a la altura de Santa Cruz de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 19.06 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

En el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió a los afectados, dos mujeres y un hombre, de 21, 47 y 25 años de edad, respectivamente, que presentaron lesiones de carácter leve y moderado, siendo trasladados dos de ellos al Hospital San Juan de Dios y al Hospital Universitario de La Candelaria.