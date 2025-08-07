Tres personas heridas, dos de ellas de gravedad, al volcar su turismo a su paso por La Oliva (Fuerteventura)

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 7 (EUROPA PRESS)

Un total de tres personas han resultado heridas, dos de ellas de carácter grave, al volcar en turismo en el que viajaban a su paso por La Oliva, en la isla de Fuerteventura, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 23.18 horas de este miércoles en la carretera FV-104, a su paso por La Oliva, lugar hasta el que se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que, al llegar a la zona, comprobó que un hombre, de 30 años, que iba como copiloto, presentaba politraumatismos de carácter grave.

Asimismo, una mujer, de 26 años, presentaba inicialmente un traumatismo craneal y otros traumatismos de carácter grave, por lo que ambos heridos fueron trasladados en ambulancias al Hospital General de Fuerteventura.

El conductor, un hombre, de 31 años, también fue asistidos por los servicios sanitarios in situ, ya que presentaba diversos traumatismos, aunque no precisó traslado al hospital.

En el lugar del incidente también se personaron efectivos de bomberos de La Oliva, que colaboraron con los recursos intervinientes, mientras que agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil instruyeron las diligencias correspondientes.