La TSJC advierte de la "necesidad" de poner en marcha las oficinas de asistencia a las víctimas en Canarias

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SANTA CRUZ DE TENERIFE, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha acordado apoyar expresamente la solicitud formulada por la Comisión Provincial de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer de Santa Cruz de Tenerife sobre el "grave incumplimiento" que supone que sigan sin estar creadas y en funcionamiento en Canarias las Oficinas de Asistencia a las Víctimas previstas legalmente.

La decisión de la Sala, aprobada el 8 de mayo, se adopta tras conocer el acta de la reunión constitutiva de la Comisión Provincial, el 24 de abril en la sede de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, al frente de la cual se encuentra la presidenta de la Audiencia Provincial, Mónica García de Yzaguirre, según informa el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en una nota.

En el encuentro, se pusieron de manifiesto diversas "carencias" en los recursos judiciales y asistenciales a la atención a las víctimas de violencia sobre la mujer. La Comisión reclamó el despliegue y de efectiva puesta en funcionamiento de la Oficina de Atención a las Víctimas en Santa Cruz de Tenerife, poniendo de manifiesto el incumplimiento de la Ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima y del Convenio de Estambul, "al no encontrarse en funcionamiento" en Canarias las oficinas de asistencia a las víctimas, pese a contar con un marco legal para su dotación con profesionales de psicología, derecho, trabajo social y apoyo administrativo.

A COMISIÓN MIXTA

Ante esta solicitud, la Sala de Gobierno acuerda hacer suyo lo interesado por la Comisión Provincial e incorporar nuevamente este asunto al orden del día de la próxima reunión de la Comisión Mixta con el Gobierno de Canarias, donde la representación del órgano judicial reiterará, una vez más, la "necesidad" de que se proceda a la creación y entrada en funcionamiento de estas oficinas en Tenerife y en todas las islas del Archipiélago.

La creación de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas no respondría, a juicio del TSJC, a una medida "discrecional, sino al cumplimiento de un mandato legal". Estas oficinas están contempladas en el Estatuto de la Víctima del Delito como un servicio público de apoyo, orientación, asistencia y acompañamiento especializado a las víctimas, y su finalidad es garantizar una atención integral desde el primer contacto con la Administración de Justicia.

En el ámbito específico de la violencia de género, recalcan, su relevancia es aún mayor, al estar llamadas a contar con equipos multidisciplinares capaces de realizar la evaluación individualizada de las necesidades de protección y asistencia de las víctimas, tal y como puso de relieve la Comisión Provincial en su acta.

El acuerdo aprobado por la Sala de Gobierno también deja constancia de que la insuficiencia actual de infraestructuras judiciales en la capital tinerfeña no podría justificar la ausencia de implantación de estas oficinas, al poder ubicarse en otras dependencias. Junto a esta cuestión, el órgano de gobierno de los jueces en Canarias ha respaldado otras demandas trasladadas por la Comisión Provincial, entre ellas la necesidad de ampliar la dotación de medios personales en el Instituto de Medicina Legal, o reclamar una formación específica del personal interino que se incorpore a las secciones de violencia sobre la mujer.