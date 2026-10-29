El TSJC anula la subida de la tasa de basuras en Santa Cruz de Tenerife

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SANTA CRUZ DE TENERIFE, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha anulado la ordenanza fiscal que regula la tasa de recogida y tratamiento de residuos de Santa Cruz de Tenerife, estimando así el recurso presentado por el Partido Socialista contra el acuerdo plenario adoptado en diciembre de 2025.

Así lo señala la propia sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, y en la que considera "nulo" el acuerdo, así como la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa de gestión de residuos de competencia municipal que se aprobó en diciembre de 2025, ya que no se ajustarían al derecho.

La sentencia, fechada el pasado 15 de octubre, estima, asimismo, el recurso presentado por Patricia Hernández, Mónica Esther Brito, Alana Michelle Chinea y Andrés Martín Casanova contra el acuerdo plenario del Ayuntamiento, que modificó la ordenanza municipal.

La resolución no se pronuncia sobre la cuantía de la tasa, si bien detalla que la anulación deriva de que el impuesto "no puede tener naturaleza tributaria", al participar una sociedad privada que presta el servicio en la ciudad y existir unas condiciones de riesgo económico vinculadas al contrato, por lo que el cobro --señala la sentencia-- "debería figurar como una prestación patrimonial de carácter público no tributario".

La sentencia, para la que cabe un recurso de casación, condena al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a pagar las costas del proceso.