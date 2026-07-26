Tuineje (Fuerteventura) pide a la Delegación del Gobierno en Canarias trasladar el pesquero atracada en Gran Tarajal

El pesquero intervenido en aguas de Canarias y atracado en el muelle de Gran Tarajal - AYUNTAMIENTO DE TUINEJE

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 26 (EUROPA PRESS)

El alcalde del Ayuntamiento de Tuineje (Fuerteventura), David Herrera, ha solicitado a la Delegación del Gobierno en Canarias que traslade el pesquero interceptado en aguas canarias este viernes, 24 de julio, y que fue atracado en el muelle de Gran Tarajal.

Herrera ha criticado que esta actuación se ha realizado "sin tener en cuenta" a la corporación local ni al Gobierno canario, ya que ha asegurado que los organismos estatales "aún no han remitido ninguna comunicación oficial ni al Consistorio ni a Puertos Canarios", según ha informado el Ayuntamiento de Tuineje en nota de prensa.

Sobre el pesquero señala que tenía una denuncia por sustracción en Marruecos, motivo por el que la Guardia Civil estaba realizando un seguimiento del buque, que finamente ha sido interceptado en aguas de Canarias y en una operación conjunta entre la Guardia Civil y Salvamento Marítimo, a través de la salvamar Mizar, se consiguió el desembarco de las personas a bordo y el atraque del barco en Gran Tarajal.

De todos modos, matiza el alcalde, estos detalles de la operación se han recabado a través de la colaboración de Puertos Canarios, la Guardia Civil y el personal de Salvamento Marítimo, ya que desde las instituciones estatales ha afirmado que ha habido "ausencia de información oficial", lamentando Herrera la "falta de coordinación y de comunicación" del Estado.

El alcalde de Tuineje señala que el pesquero "no debía permanecer" en el muelle comercial porque "se trata de una instalación expuesta a temporales de componente sur" que "en el pasado ya provocaron graves consecuencias", citando las gabarras en 2018.

Añade que desde el Ayuntamiento de Tuineje están trabajando, en colaboración con el director de Puertos Canarios de Fuerteventura, Juan Luis López, en recabar toda la información oficial sobre la actuación para trasladar al Gobierno central que el puerto de Gran Tarajal "no dispone de un atraque que garantice la seguridad" de una embarcación de estas características, "abandonada, sin tripulación y con la posible presencia de materiales contaminantes como combustible, baterías u otros residuos".

Finalmente ha indicado que para evitar perjuicios se ha solicitado el remolque de la embarcación al muelle de Puerto del Rosario, cuya gestión corresponde al Estado, "ya que fueron los organismos estatales quienes asumieron toda la operativa de la interceptación y, por tanto, también deben hacerse cargo de su custodia".