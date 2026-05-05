El turismo genera más de 23.300 millones en Canarias en 2025, el 37,7% del PIB, y el 42,3% del empleo

El vicepresidente de Exceltur,. Oscar Perelli, y la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jessica de León, en la presentación del informe 'Impactur' - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El turismo representa el 37,7% de la economía de Canarias, con un Producto Interior Bruto (PIB) turístico 23.375 millones de euros en 2025, y el 42,3% del empleo, según recoge el estudio 'Impactur' para Canarias analizado a partir de los datos de 2024.

Los resultados han sido presentados este martes en rueda de prensa por la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, y el vicepresidente ejecutivo de la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur), Óscar Perelli.

Así, el turismo ha generado el 47,6% del crecimiento de la actividad económica en el archipiélago desde 2019, aportando 7.757 millones de euros adicionales.

Además, la consejera remarcó que el sector creó 76.574 nuevos puestos de trabajo directos e indirectos entre 2019 y 2025, alcanzando las 413.064 personas ocupadas y representando el 42,3% del total del empleo en Canarias.

"Estamos hablando de un sector que sigue liderando el PIB, de una contribución que se basa en el aumento del valor del sector turístico y no de cantidades. En los últimos tiempos era particularmente importante transformar la planta alojativa obsoleta en un producto de mayor calidad, en el que se han invertido desde 2023 en Canarias más de 1.000 millones de media, el pasado año 1.175 millones de euros para reconvertir hoteles y apartamentos de tres y cuatro estrellas a hoteles de cinco estrellas, lo que implica mucha más calidad y un target de cliente más importante", comentó.

También destacó el récord del gasto turístico en destino, con 177 euros de media por persona y día, y la creación de pymes y micropymes vinculadas al sector de las experiencias "para que la oferta tenga también que ver con el comercio, la agricultura, la tradición y la cultura, aparte de la otra forma de presentar Canarias, mucho más allá del sol y la playa".

Para Jéssica de León, "los datos evidencian que estamos consiguiéndolo, y el reto está en la brecha digital para que estas empresas puedan seguir creciendo y aportando valor y que el gasto del turista por día pueda seguir incrementándose en los próximos años".

LOS CANARIOS APORTAN 2.000 MILLONES DE GASTO

La consejera de Turismo y Empleo se refirió a la aportación de los canarios con "2.000 millones de euros al gasto turístico doméstico y el turismo sigue incrementado en más de un 12 por ciento al año".

Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, Óscar Perelli, destacó la colaboración público-privada entre Exceltur y el Gobierno de Canarias y la gran aportación social del turismo en Canarias, "23.000 millones de euros de valor añadido, uno de cada dos empleos en el sector turístico de manera directa y en toda la cadena de valor y un aumento de la contribución fiscal más de 4.000 millones de euros".

Durante este periodo, prosiguió, "el turismo generó 4.107 millones de euros en ingresos fiscales, lo que representó el 43,2% de la recaudación pública en Canarias".

Perelli recordó que estos ingresos contribuyen al presupuesto con el que se financian los principales servicios públicos.

El 95,3% del gasto sanitario (4.309 millones de euros), la totalidad del presupuesto de educación (2.155 millones de euros), más de cinco veces el gasto en asistencia social (774 millones de euros) y la inversión en infraestructuras (558 millones de euros).

Otra de las aportaciones clave del turismo que destaca el informe es su elevado efecto multiplicador sobre el conjunto de la economía.

Por cada 100 euros de valor añadido en el sector turístico se generaron 44,5 euros adicionales en otros sectores productivos, y por cada 100 empleos turísticos se crearon 38,5 empleos en otras áreas económicas como la agricultura, el comercio, la logística, la construcción o la energía.

MÁS DE 1.100 MILLONES EN INVERSIÓN

'Impactur' señala también el fuerte impulso inversor del sector, que alcanzó máximos históricos con 1.179 millones de euros en 2025, un crecimiento que refleja una apuesta clara por mejorar la calidad de los productos turísticos y diversificar la oferta disponible.

El informe hace hincapié en el aumento del gasto turístico, tanto de los visitantes internacionales como de los procedentes de la Península.

En el caso del turismo extranjero, esta partida alcanzó los 17.422 millones de euros en 2025, lo que supone un incremento del 7,1% en el último año y del 61,6% respecto a 2019.

Este crecimiento se explica, principalmente, porque los turistas destinan más dinero durante su estancia en Canarias especialmente a restauración y actividades turísticas.

Por su parte, el turismo peninsular elevó su contribución hasta los 1.778 millones de euros, un 23,6% más que en 2019, impulsado también por el aumento del gasto medio diario por visitante.

Este mayor dinamismo del gasto está directamente relacionado con el proceso de reposicionamiento de la oferta turística en Canarias hacia categorías superiores.

La inversión en la mejora del producto permitió un crecimiento del 30,7% de las plazas de hoteles de cinco estrellas entre 2019 y 2025, al tiempo que se han reducido las plazas de menor categoría.

De hecho, el pasado año este proceso se produjo en un contexto de nulo crecimiento de la capacidad alojativa, con una reducción de 2.688 plazas en establecimientos de una a tres estrellas frente a la incorporación de 1.781 nuevas plazas de cinco estrellas, lo que refleja una apuesta por elevar la calidad de la oferta turística en las islas.