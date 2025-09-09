El turismo mantiene en Canarias su efecto dinamizador en sectores como alimentación u ocio durante el segundo trimestre

Presentación del informe de coyuntura turística correspondiente al segundo trimestre que elabora la Cámara de Comercio de Gran Canaria - CEDIDO POR CÁMARA DE COMERCIO DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El turismo ha mantenido en las islas Canarias su efecto dinamizador en sectores estratégicos como alimentación y ocio durante el segundo trimestre del año, según recoge el Informe de Coyuntura Turística del segundo trimestre de 2025.

El mismo fue presentado este martes por el presidente de Excelcan y de la Comisión de Turismo de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, Santiago de Armas Fariñas; el vicepresidente de Excelcan, José Carlos Francisco; y el director de consultoría de Corporación 5. José Miguel González.

Así, el documento señala que el gasto turístico ascendió en la CCAA a 4.400 millones de euros en entre abril y junio, lo que supone un incremento del 3,54% respecto al mismo periodo del año anterior --150 millones de euros más--.

De esta manera, dicho crecimiento se explica por una mayor afluencia de visitantes, que ha logrado compensar la ligera caída del gasto medio por turista.

Mientras, 4.134.801 turistas llegaron al archipiélago en el segundo trimestre, de los cuales el 87,24% fueron extranjeros y el 12,76% nacionales.

No obstante, se observa una caída generalizada respecto al primer trimestre de 2025, atribuida al descenso del turismo internacional, que el mercado nacional no ha logrado compensar. Aun así, en comparación con el segundo trimestre de 2024, la llegada de turistas ha experimentado un crecimiento sostenido.

IMPACTO EN SECTORES COMO ALIMENTACIÓN U OCIO

Por su parte, el informe resalta que el gasto turístico continúa teniendo un efecto dinamizador sobre sectores estratégicos de la economía canaria.

En el ámbito de la alimentación, el impacto ha sido especialmente relevante, con un volumen total de 684 millones de euros, de los cuales 468 millones corresponden al gasto en restauración y 215 millones al consumo en supermercados. Esta cifra supone un crecimiento del 8,3% con respecto al mismo periodo del año anterior.

Además, el sector del ocio también se ha visto favorecido, alcanzando los 203 millones de euros, lo que representa un incremento interanual de 19 millones.

Por su parte, los denominados 'otros gastos turísticos' han registrado un volumen de 25 millones de euros, experimentando un aumento del 20,65% respecto al segundo trimestre de 2024, a pesar de una ligera caída del 15,69% si se compara con el primer trimestre de este año.

En términos absolutos, las partidas que han registrado mayores aumentos interanuales han sido el alojamiento (137 millones de euros), seguido por la restauración (34 millones) y el ocio (19 millones).

Por el contrario, si se compara con el primer trimestre de 2025, los mayores descensos se registran en el alojamiento (-960 millones de euros), el transporte nacional e internacional (-760 millones) y la restauración (-215 millones), reflejando la estacionalidad típica del turismo en el archipiélago.