Turismo de Tenerife impulsa un programa de formación gastronómica centrado en el producto local

Formación gastronómica impulsada por Turismo de Tenerife - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Turismo de Tenerife reforzará su apuesta por la capacitación y la excelencia gastronómica a través de un programa de formación para 2026 que combinará acciones presenciales y formación online. El objetivo será el de potenciar el conocimiento, la profesionalización del sector y la valorización del producto local.

Así lo avanza el vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo, Lope Afonso, en una nota, que destaca que este programa responde a una visión estratégica en la que la gastronomía se consolida como uno de los pilares de nuestro destino. "Apostar por la formación es apostar por la calidad, la innovación y la diferenciación, reforzando al mismo tiempo el vínculo entre el sector turístico y el primario", ha destacado.

Afonso ha subrayado, además, que lo que se busca es que los profesionales, docentes y futuros cocineros de la isla sean los "mejores embajadores" de los productos locales. Asimismo, será fundamental ofrecerles herramientas, conocimiento y experiencias formativas que les permitan integrar el producto local sus propuestas gastronómicas.

La CEO de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, ha defendido la formación en destino como "una herramienta clave" para garantizar que el producto local se conozca, se valore y se utilice de la mejor forma en la isla.

"No se trata solo de promocionarlo, sino de integrarlo plenamente en la experiencia gastronómica que ofrecemos", ha apuntado Melwani, que destaca cómo el programa busca acercarse aún más a profesionales, docentes y alumnado a la riqueza y singularidad de los productos de Tenerife.

PROGRAMA DE FORMACIONES

El programa contempla un bloque de formación presencial compuesto por cinco cursos para profesionales y docentes. El calendario se inició esta semana con el Curso de Pastelería, los días 20, 21 y 22 de abril en Adeje. A este le seguirá el de Coctelería, que se desarrollará el 11 y 12 de mayo en la zona metropolitana de Tenerife.

Los días 22 y 23 de junio tendrá lugar el Curso de Nuevas Tendencias en Propuestas Líquidas, con sesiones programadas en las zonas norte y sur de la isla, mientras que el Curso de Emplatados se celebrará los días 30 de junio y 1 de julio en la zona sur.

Con una oferta de 25 plazas dirigidas a docentes la formación online, se iniciará en septiembre. En ellas se abordarán temáticas como pastelería, panadería, helados, arroces, carnes, pescados o coctelería, entre otros.

Junto con ello, a lo largo del año se desarrollarán también sesiones formativas para alumnos de cocina de los centros públicos de la isla sobre producto local, además de una acción fuera de la isla, concretamente en el Basque Culinay Center, en el mes de septiembre.

Estas formaciones se incluyen dentro del Plan Director para la Gastronomía y el Turismo de la isla, que busca revalorizar la gastronomía como un importante elemento diferenciador del destino.