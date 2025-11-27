UGT Canarias celebra la subida salarial para personal público, que en las islas afectará a más de 150.000 funcionarios

Archivo - (Foto de ARCHIVO) Trabajadores, trabajador, trabajo, Seguridad Social, Oficina de empleo 06/6/2017 - EUROPA PRESS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

UGT Canarias ha valorado este jueves el acuerdo de subida salarial para el personal público alcanzado ayer entre el Gobierno y las principales fuerzas sindicales con representación, y que supondrá un aumento acumulado del sueldo en 11.5% en cuatro años.

En concreto, el acuerdo contempla una subida del 2.5% para 2025, con efectos retroactivos desde enero y aplicación inmediata en la nómina de diciembre. Así, el próximo año 2025 se establecerá un incremento del 1.5% al que podría sumarse un 0.5% en concepto de inflación. En 2027 la subida del 4.5% y en 2028 será del 2%, según ha destacado la organización en una nota.

El acuerdo contempla también la supresión de la tasa de reposición, la reducción de la jornada a 35 horas semanales, la mejora del teletrabajo, el refuerzo de la plantilla y la mejora de la calidad sanitaria de la mutualidad, así como compromisos en materia de conciliación, promoción interna y jubilación.

COMPLEMENTOS DE INSULARIDAD

En el caso de Canarias, este compromiso pasa por la necesidad de "actualizar y mejorar" los complementos de insularidad y residencia.

En concreto, más de 150.000 empleados públicos de Canarias se verán directamente beneficiados de este incremento, de modo que, celebran desde UGT, el acuerdo permitirá "reforzar sus condiciones laborales y la calidad de los servicios públicos a la ciudadanía".